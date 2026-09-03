В Милютинском районе реконструкцию водопровода планируют завершить к 2027 году

В Милютинском районе продолжается строительство водоочистных сооружений и реконструкция водопроводных сетей. Контракт, заключенный в 2025 году, предполагает реализацию проекта к ноябрю 2027 года. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Юрия Слюсаря Фото: соцсети Юрия Слюсаря

Проект включает два этапа: реконструкцию водоснабжения станицы Милютинской, а затем хуторов Юдин и Старокузнецов. Планируется, что после завершения строительства к новым сетям подключат шесть социальных объектов и более тысячи домов в райцентре. Водоснабжение обеспечит 2,5 тыс. местных жителей.

Кроме того, в районе завершили капитальный ремонт районного Дома культуры. Общая стоимость работ составила почти 385 млн руб., основная часть из которых поступила из областного бюджета. В здании полностью заменили инженерные коммуникации, смонтировали звуковое и световое оборудование, а также благоустроили прилегающую территорию.

Константин Соловьев