Цифровые активы «Газпром-медиа Холдинга» и КРДВ будут развивать креативные индустрии на Дальнем Востоке

На полях Восточного экономического форума Цифровые активы «Газпром-медиа Холдинга» подписали соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) о стратегическом партнерстве. Стороны будут развивать сотрудничество для продвижения аудиовизуального контента на цифровых платформах холдинга, а также для поддержки креативных индустрий Дальнего Востока и Арктической зоны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс служба цифровых активов Газпром-медиа холдинга Фото: Пресс служба цифровых активов Газпром-медиа холдинга

Соглашение подписали заместитель генерального директора КРДВ по социальному развитию Гасан Гасанбалаев и директор дирекции стратегических коммуникаций Цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга» Полина Тризонова.

«Для Дальнего Востока важно формировать собственную узнаваемую повестку — рассказывать о людях, проектах и новых возможностях региона через качественный современный контент. Партнерство с Цифровыми активами “Газпром-Медиа Холдинга” позволит расширить аудиторию таких историй и одновременно создать дополнительные возможности для продвижения дальневосточных креативных проектов. Рассчитываем на совместную работу с региональными студиями и специалистами, поддержку талантов и появление новых медиапродуктов о Дальнем Востоке и Арктике»,— отметил господин Гасанбалаев.

По словам Полины Тризоновой, на Дальнем Востоке сегодня формируется сильная креативная среда, в том числе активно развивается киноиндустрия. «Для нас важно, чтобы медиапроекты помогали формировать устойчивый интерес к региону, раскрывать его потенциал и в том числе способствовать его туристической привлекательности. Цифровые активы “Газпром-Медиа Холдинга” уже включены в эту работу — мы участвуем в деятельности Дальневосточной кинокомиссии и видим, какое внимание уделяется развитию отраслевой инфраструктуры и региональных проектов»,— отметила она, добавив, что соглашение с КРДВ создает основу для того, чтобы точечно подключать медийные и контентные инструменты Цифровых активов «Газпром-медиа Холдинга» там, где они могут быть полезны.

Среди направлений сотрудничества — продвижение контента о Дальнем Востоке и Арктике, взаимодействие с региональными студиями и специалистами, экспертная поддержка перспективных кинопроектов и образовательные инициативы. В частности, стороны планируют работу по продвижению фильма «Креативный Дальний» на Rutube. Такой контент может стать одним из инструментов формирования интереса к культурному и креативному потенциалу Дальнего Востока. Реализация конкретных проектов в рамках соглашения будет определяться отдельными договоренностями сторон.