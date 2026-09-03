В Севастополе объявили воздушную тревогу

В Севастополе объявлена воздушная тревога. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

Во время действия воздушной тревоги нужно действовать без паники и позаботиться о своей безопасности. Жителям и гостям города советуют пройти в укрытия. Находясь дома, необходимо отойти от окон.

По данным оперативного штаба Республики Крым, движение по Крымскому мосту временно перекрыто.

UPD: Воздушная тревога отменена в 13:10 мск.

«Ъ-Кубань» писал, что над территорией Республики Крым, акваторией Черного моря и несколькими регионами России ночью ликвидировали 416 беспилотников. В период с 20:00 мск 2 сентября до 08:00 мск 3 сентября беспилотники ликвидировали над территориями Брянской, Белгородской, Калужской, Тверской, Смоленской, Курской, Орловской, Тульской, Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Ростовской, Волгоградской, Пензенской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

Днем 2 сентября сбили 238 БПЛА. Беспилотники ликвидировали над территорией Республики Крым и над акваторией Черного моря, а также над другими регионами России.

Алина Зорина