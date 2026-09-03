За 10 лет на Кубани заменили более 1,2 тысячи км теплосетей

С 2016 года в Краснодарском крае заменили более 1,2 тыс. км теплосетей. Как заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев на совещании, посвященном итогам подготовки систем жизнеобеспечения и объектов социальной сферы региона к отопительному сезону, ежегодно обновляют не менее 5% сетей, благодаря чему сокращается число аварий. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

«Эту работу необходимо продолжать: каждый год вкладывать не в устранение последствий, а в предупреждение аварий — ремонтировать сети и котельные. Только так, шаг за шагом, мы придем к полному обновлению изношенной инфраструктуры»,— заявил Вениамин Кондратьев.

По словам вице-губернатора Краснодарского края Евгения Пергуна, работа по замене 5% тепловых сетей идет по графику. Специалисты также обновляют магистральные сети, например, участок ТЭЦ—Центр города Краснодара, трубопровод на территории Дагомыса протяженностью 5 км. Важным остается вопрос получения муниципалитетами паспортов готовности, что является индикатором реального состояния инфраструктуры. Он также добавил, что в 2025 году все муниципалитеты получили паспорта готовности к отопительному сезону. Они совместно с Ростехнадзором создали график проверок теплоснабжающих организаций. Уже проверено 175 объектов в 36 городах и районах края.

Алина Зорина