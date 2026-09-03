Более чем в половине ветаптек Кубани и Адыгеи нашли нарушения при проверках

С начала 2026 года по 31 августа Южное межрегиональное управление Россельхознадзора провело 87 выездных проверок ветеринарных аптек Краснодарского края и Республики Адыгея. В 49 случаях выявлены нарушения, препятствующие предоставлению государственных услуг в сфере лицензирования, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

Всего с начала этого года сотрудниками Южного межрегионального управления Россельхознадзора рассмотрено 137 заявлений от организаций: 63 из них касались предоставления лицензии на осуществление фармацевтической деятельности, 74 — внесения изменений в реестр лицензий.

Проверки проводились с использованием мобильного приложения «Инспектор». По итогам соответствия всем установленным критериям выдано 12 новых лицензий. В 26 случаях внесены изменения в реестр лицензий в связи с добавлением адреса места осуществления деятельности.

Алина Зорина