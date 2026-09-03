Житель Лабинска осужден за выстрел из сигнального пистолета в своего знакомого

Приговор в отношении Владимира Беланова, признанного виновным в хулиганстве с применением оружия, вступил в законную силу. Краснодарский краевой суд оставил без изменения решение Лабинского городского суда. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Суд установил, что в октябре 2025 года в магазине одежды на улице Победы в Лабинске Беланов в ходе конфликта со знакомым распылил ему в лицо слезоточивый газ. Потерпевший выбежал на улицу, однако подсудимый последовал за ним, достал из автомобиля сигнальный пистолет RETAY PM калибра 9 мм, снаряженный светозвуковыми патронами, и выстрелил в сторону оппонента.

Фигурант признан виновным по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Лабинский городской суд назначил Владимиру Беланову наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Судебная коллегия краевого суда, рассмотрев апелляционную жалобу, оставила приговор без изменения. Приговор вступил в законную силу.

Алина Зорина