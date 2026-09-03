Школа-интернат «Поколение» для талантливых детей открылась в Краснодаре при поддержке фонда «Сияние»

1 сентября в Краснодаре открыла свои двери школа-интернат «Поколение» — новый образовательный центр для талантливых детей Краснодарского края. Партнером учреждения выступает благотворительный фонд семьи Юнановых «Сияние».

Фото: Пресс-служба БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА СЕМЬИ ЮНАНОВЫХ «СИЯНИЕ»

В рамках подготовки школы к открытию фонд профинансировал разработку и реализацию комплексной системы навигации и визуального оформления пространств учреждения.

В церемонии открытия приняли участие губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, ректор КубГУ Михаил Астапов, исполнительный директор фонда «Сияние» Анастасия Сизоненко, директор школы Мария Фоменко, представители руководства и педагогического коллектива учреждения.

Фото: Пресс-служба БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА СЕМЬИ ЮНАНОВЫХ «СИЯНИЕ»

Школа «Поколение» рассчитана на обучение учащихся с 5-го по 11-й класс. Проектная мощность образовательного центра составляет 1100 мест, интерната — 600 мест. Первый набор сформирован из 33 классов — учащихся 5, 6, 7, 8 и 10-х классов, прошедших индивидуальный отбор. Территория комплекса занимает 12 гектаров, площадь учебного корпуса составляет 30 тыс. кв. метров, интерната — 23 тыс. кв. метров.

Образовательная программа включает информационно-технологическое, инженерное, медицинское, агротехнологическое и гуманитарное направления. Ученики смогут углубленно заниматься инженерным проектированием, программированием и искусственным интеллектом, робототехникой, медициной и генетикой, химией, агробиологией и другими дисциплинами. В школе оборудованы лаборатории робототехники и беспилотных систем, медицинской физики, селекции и агротехнологий, центр космических технологий, центр информационных технологий и искусственного интеллекта, а также мультидисциплинарный инженерный цех. Школа является участником проекта «Школы — ассоциированные партнеры Сириуса».

Фото: Пресс-служба БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА СЕМЬИ ЮНАНОВЫХ «СИЯНИЕ»

«Для нашего фонда важно поддерживать проекты, которые создают для талантливых детей Краснодарского края новые возможности для развития. “Поколение” — это современная образовательная среда, в которой сама инфраструктура должна помогать ребенку чувствовать себя уверенно, ориентироваться в пространстве и быть частью школьного сообщества. Поэтому одним из направлений нашего партнерства стало создание навигационной системы школы. Мы рады быть частью этого большого проекта и намерены продолжать сотрудничество»,— отметил основатель фонда «Сияние» Борис Юнанов.

Партнерство фонда «Сияние» со школой началось до ее открытия: договор о сотрудничестве был подписан в декабре 2025 года. Первым совместным проектом стало создание комплексной навигационной системы школы. Фонд профинансировал ее разработку, производство и реализацию — от визуальной концепции до размещения элементов навигации в пространствах образовательного комплекса.

При разработке системы особое внимание уделялось не только визуальному оформлению, но и ее функциональности: навигация помогает ученикам, педагогам и гостям ориентироваться в масштабном образовательном комплексе, делает пространство более понятным и формирует его целостный визуальный образ.

Фото: Пресс-служба БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА СЕМЬИ ЮНАНОВЫХ «СИЯНИЕ»

«Сегодня для нашей школы начинается новая глава. Наша задача — объединить современную инфраструктуру, сильную образовательную программу и атмосферу, которая мотивирует детей учиться, исследовать и создавать новое. Благодарим фонд “Сияние” за партнерство и вклад в создание навигационной системы школы. Уверена, что наше сотрудничество позволит реализовать и другие проекты, открывающие дополнительные возможности для учеников»,— отметила директор школы Мария Фоменко.

Открытие школы становится началом нового этапа сотрудничества фонда «Сияние» и «Поколения». Стороны планируют развивать партнерство и реализовывать совместные инициативы, направленные на создание дополнительных возможностей для талантливых школьников Краснодарского края.

Справка о фонде «Сияние»: Фонд семьи Юнановых «Сияние» комплексно решает задачи в сферах здоровья, образования и духовности. Фонд открывает талантливым детям доступ к лучшим образовательным программам и ресурсам, помогая им полностью раскрыть свой потенциал. Особое внимание уделяется детям с ограниченными возможностями здоровья, содействуя их реабилитации и успешной интеграции в общество.

ИП Юнанов Б.Г.

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