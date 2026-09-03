Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В больницах Краснодара после атаки БПЛА остаются пять пострадавших

В медицинских учреждениях Краснодара продолжают лечение пять человек, пострадавших при атаке беспилотников в ночь на 24 августа. Среди них один несовершеннолетний, пишет ТАСС.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В результате удара ВСУ по Краснодару в ночь на 24 августа был поврежден частный детский центр, оказывавший реабилитационные услуги несовершеннолетним. Всего в больницы города госпитализированы четверо взрослых и шесть детей. Состояние пяти пациентов, остающихся в стационаре, оценивается как средней и тяжелой степени тяжести.

Ранее сообщалось о гибели троих детей в результате атаки БПЛА 24 августа, позднее уполномоченная при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова и глава Краснодара Евгений Наумов сообщили о смерти еще одного ребенка — 14-летней девочки.

Кроме того, один из пострадавших при атаке на Ейск 22 августа скончался в больнице. Второй пациент выписан на амбулаторное лечение. Пострадавшая при ударе по Анапе женщина продолжает получать помощь амбулаторно, ее состояние стабильное, без отрицательной динамики.

Алина Зорина

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд