В больницах Краснодара после атаки БПЛА остаются пять пострадавших

В медицинских учреждениях Краснодара продолжают лечение пять человек, пострадавших при атаке беспилотников в ночь на 24 августа. Среди них один несовершеннолетний, пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В результате удара ВСУ по Краснодару в ночь на 24 августа был поврежден частный детский центр, оказывавший реабилитационные услуги несовершеннолетним. Всего в больницы города госпитализированы четверо взрослых и шесть детей. Состояние пяти пациентов, остающихся в стационаре, оценивается как средней и тяжелой степени тяжести.

Ранее сообщалось о гибели троих детей в результате атаки БПЛА 24 августа, позднее уполномоченная при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова и глава Краснодара Евгений Наумов сообщили о смерти еще одного ребенка — 14-летней девочки.

Кроме того, один из пострадавших при атаке на Ейск 22 августа скончался в больнице. Второй пациент выписан на амбулаторное лечение. Пострадавшая при ударе по Анапе женщина продолжает получать помощь амбулаторно, ее состояние стабильное, без отрицательной динамики.

Алина Зорина