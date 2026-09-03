В Краснодаре стартовала акция «Трамваи безопасности»

На улицы Краснодара 2 сентября вышли четыре «Трамвая безопасности» с социальной информацией о здоровом образе жизни, профилактике употребления наркотиков, противодействии экстремизму и терроризму. Социальный проект, предназначенный для молодых людей, реализует управление по делам молодежи администрации Краснодара при поддержке компании «Неометрия», выступившей главным партнером акции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба компании «Неометрии» Фото: пресс-служба компании «Неометрии»

Как отметили организаторы, акция «Трамваи безопасности» стала наглядным примером того, как городское пространство становится площадкой для прямого диалога с жителями.

«Мы поддерживаем инициативы, которые помогают молодым людям формировать ответственное отношение к своему будущему, здоровью и окружающим. Сегодня мы все сталкиваемся с большим количеством информации, в том числе провокационной. Поэтому важно помогать молодежи ориентироваться в этом информационном потоке, критически оценивать происходящее и делать осознанный выбор»,— прокомментировала участие в акции директор по градостроительным вопросам компании «Неометрия» Марина Черненко.

Сергей Емельянов