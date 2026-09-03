С бывшего директора армавирского завода взыскали 1,5 млрд рублей

Арбитражный суд Краснодарского края обязал бывшего директора Армавирского завода газового оборудования Ивана Булгакова выплатить в рамках субсидиарной ответственности сумму более 1,53 млрд руб. по долгам обанкротившегося предприятия. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Арбитражный суд Краснодарского края определил размер субсидиарной ответственности бывшего директора ООО «Завод газового оборудования» (Армавир) Ивана Булгакова по обязательствам предприятия. Об этом сообщил конкурсный управляющий Дмитрий Плотницкий. Иван Булгаков являлся генеральным директором предприятия с 1 июня 2010 года по 21 апреля 2019 года.

Одновременно суд произвел процессуальную замену взыскателя для частичного погашения долгов компании.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Завод газового оборудования» зарегистрировано в 1994 году в Армавире Краснодарского края. Уставный капитал общества составляет 143,1 млн руб. Основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Учредителем общества является Исмаилов Фахраддин Зиятхан Оглы. Финансовые показатели предприятия за последние годы не опубликованы.

Межрайонной ИФНС №13 по Краснодарскому краю передано право требования на сумму 16,49 млн руб. Из них 2,33 млн руб. — требования третьей очереди реестра, 1,12 млн руб. — финансовые санкции, 11,53 млн руб. — текущая задолженность, 1,49 млн руб. — мораторные проценты. Вся эта сумма с Булгакова в пользу налоговой службы уже взыскана.

Оставшееся право требования на 1,51 млрд руб. закреплено за ООО «Завод газового оборудования» и подлежит зачислению в конкурсную массу для расчетов с кредиторами.

Исторически компания занималась производством газового оборудования, но в какой-то момент профиль сменился. Предприятие было признано несостоятельным 4 апреля 2019 года. При этом в реестре зарегистрировано еще около двух десятков дополнительных видов деятельности — среди них производство товарного бетона, металлических дверей и окон, бытовых неэлектрических приборов, а также ремонт оборудования и разные строительные работы. Конкурсное производство неоднократно продлевалось из-за сложности формирования конкурсной массы и рассмотрения споров о привлечении контролирующих лиц к ответственности. В настоящее время процедура продлена до 15 января 2027 года. Дата рассмотрения итогового отчета конкурсного управляющего пока не назначена.

Компания демонстрирует убыточность: в отчетности зафиксированы отрицательные показатели (например, чистый убыток около 1,4 млн руб. за 2024 год).

Тат Гаспарян