В Севастополе будут судить жителя Подмосковья, укравшего 6,3 млн рублей у участника СВО

Заместитель прокурора Севастополя Евгений Кадамов утвердил обвинительное заключение в отношении 42-летнего жителя Раменского Московской области. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Согласно версии следствия, в 2023 году мужчина познакомился с военнослужащим и представился ему высокопоставленным сотрудником ФСБ. Между ними завязались дружеские отношения. В ходе одной из бесед злоумышленник сообщил, что имеет обширные связи и родственные отношения с крупным застройщиком, и предложил помочь приобрести трехкомнатную квартиру в новостройке с большой скидкой. Участник СВО согласился и с ноября 2023 года по июнь 2024 года передал ему 6,3 млн руб. Похищенными деньгами обвиняемый распорядился по своему усмотрению.

Когда потерпевший понял, что стал жертвой обмана, он обратился в полицию. Злоумышленника задержали по месту временного проживания в Севастополе и заключили под стражу. Расследование проводило СУ УМВД по Севастополю. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд города.

Алина Зорина