В Крыму задержали готовившего теракт в медучреждении Минобороны по заданию ГУР

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму гражданина России, завербованного Главным управлением разведки Украины. По заданию украинской спецслужбы он готовил теракт в одном из медицинских учреждений Минобороны РФ в Симферополе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

«Федеральной службой безопасности на территории Республики Крым задержан подозреваемый в государственной измене гражданин России 1992 г. р., причастный к подготовке террористического акта в регионе»,— говорится в сообщении.

По данным ведомства, завербованный фигурант через мессенджер Signal передавал противнику информацию о социально-политической обстановке на полуострове, дислокации военных объектов и результатах ракетных ударов ВСУ. При обыске по месту его проживания изъяты готовые к применению самодельное зажигательное устройство и ручная граната с поражающими элементами.

Следственным отделом УФСБ по Республике Крым и Севастополю возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (приготовление к теракту), ч. 1 ст. 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ) и ст. 275 (государственная измена) УК РФ. Решением суда фигурант заключен под стражу.

Алина Зорина