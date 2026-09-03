Житель Краснодара осужден за избиение прохожего из-за политических взглядов

Первомайский районный суд Краснодара вынес приговор местному жителю Борису Медведеву, признав его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью по мотивам политической ненависти и вражды (п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Суд установил, что в декабре 2024 года на улице Красной в Краснодаре Медведев, находясь в компании знакомых, подошел к прохожему и стал расспрашивать о его политических взглядах. Не получив устраивающего его ответа, мужчина начал угрожать потерпевшему режущим предметом, после чего избил его.

В ходе обыска у подсудимого дома обнаружена литература нацистского содержания, он является сторонником соответствующей идеологии. Медведев вину не признал, однако его причастность подтверждена доказательствами.

При назначении наказания суд учел, что на момент совершения преступления осужденный был несовершеннолетним. Он проведет 4 года 6 месяцев в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

Алина Зорина