Суд восстановил кандидата «Зеленых» на красноярских выборах вопреки решению партии

Красноярский краевой суд восстановил Валерия Терентьева в статусе кандидата в депутаты законодательного собрания региона от партии «Зеленые». Решение было принято 31 августа, соответствующие изменения в текст бюллетеня в тот же день внесла избирательная комиссия в Свердловском одномандатном округе №3.

Как писал «Ъ-Сибирь», в середине августа кандидат Валерий Терентьев был снят решением федерального совета «Зеленых». Тогда это стало неожиданностью для руководства регионального отделения партии. Господин Терентьев опротестовал в суде решение избиркома округа, который 15 августа аннулировал его регистрацию. Мотивировочная часть решения еще не опубликована.

Округ №3 находится на территории Красноярска. В итоге за депутатский мандат в нем будут бороться семь кандидатов. В их числе, помимо господина Терентьева, Илья Зайцев («Единая Россия»), Дмитрий Катышев (Партия пенсионеров), Александр Левый (ЛДПР), Михаил Мартынюк («Новые люди»), Артем Орлов («Справедливая Россия») и Сергей Хаджегуров (КПРФ).

Валерий Лавский