«Зеленые» сняли одного из своих кандидатов в депутаты красноярского заксобрания

Федеральный совет «Зеленых» принял решение снять с выборов кандидата от партии в законодательное собрание Красноярского края в одномандатном округе №3 Валерия Терентьева. Об этом говорится в решении окружной избирательной комиссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Избирком признал регистрацию господина Терентьева утратившей силу. «Решение пришло из Москвы. И стало неожиданным для регионального отделения “Зеленых”»,— прокомментировал ситуацию экс-кандидат в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте». Он также предположил, что об этом решении руководство партии «попросили уважаемые люди».

Как писал «Ъ-Сибирь», ранее красноярский писатель и участник СВО Валерий Терентьев (творческий псевдоним — Артур Черный) участвовал в предварительном голосовании «Единой России» по отбору кандидатов в депутаты Госдумы РФ в Красноярском одномандатном округе №58.

В Свердловском одномандатном округе №3, расположенном на территории Красноярска, зарегистрировано шесть кандидатов. В их числе Илья Зайцев («Единая Россия»), Дмитрий Катышев (Партия пенсионеров), Александр Левый (ЛДПР), Михаил Мартынюк («Новые люди»), Артем Орлов («Справедливая Россия») и Сергей Хаджегуров (КПРФ).

Валерий Лавский