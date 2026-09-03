На Кубани количество курьерских компаний за три года выросло почти втрое

С августа 2023 года по август 2026 года в Краснодарском крае количество участников в сегменте курьерской доставки товаров и грузов увеличилось с 32 до 93 организаций. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили аналитики «Контур.Фокуса».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

За три года (с августа 2023 года по июль 2026 года) с ОКВЭД 53.20.31 «Деятельность по курьерской доставке различными видами транспорта» зарегистрировано 115 организации, ликвидировано — 54. Таким образом, новых участников рынка за этот период появилось в три раза больше, чем закрылось. Наибольшее количество регистраций пришлось на 2025 год — 46. Для сравнения, в 2024 году появилось 24 новых участника, включая индивидуальных предпринимателей (ИП). В 2026 году тенденция сохраняется: за январь—июль зарегистрировалось еще 34 организации, тогда как ликвидировано 16.

«Рост отрасли курьерской доставки в Краснодарском крае почти втрое за три года объясняется несколькими факторами: активным ростом онлайн-продаж, трендом на аутсорсинг логистики, когда бизнес передает доставку сторонним операторам, чтобы не содержать собственный автопарк. Растет и интеграция логистических сервисов в крупную розницу — доставка от партнера становится частью предложения. Региональные лидеры по абсолютному приросту ожидаемы: Московская область, Москва, Санкт-Петербург. По темпам роста лидируют Тюменская область, Донецкая Народная Республика и Республика Дагестан — рынок активно осваивает новые регионы. При этом на долю топ-5 субъектов России приходится почти 40% всех регистраций за три года — бизнес по-прежнему привязан к крупным рынкам. Рынок растет и остается привлекательным для новых игроков, но закрепляются в нем не все. В ближайший год рост продолжится, но скорость замедлится. Останутся те, кто сможет выстроить стабильный сервис и управлять издержками в условиях растущих цен на топливо и логистику»,— прокомментировала Анастасия Мокшанцева, аналитик проекта «Контур.Фокус».

Как ранее писал «Ъ-Кубань», рынок экспедиторских услуг на Кубани вырос на 8,3% за три года.

Маргарита Синкевич