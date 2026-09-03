Над Крымом, Черным морем и другими регионами РФ сбили 416 БПЛА

Над территорией Республики Крым, акваторией Черного моря и несколькими регионами России ночью ликвидировали 416 беспилотников. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были перехвачены и уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны в период с 20:00 мск 2 сентября до 08:00 мск 3 сентября. Беспилотники ликвидировали над территориями Брянской, Белгородской, Калужской, Тверской, Смоленской, Курской, Орловской, Тульской, Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Ростовской, Волгоградской, Пензенской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

Ранее сообщалось, что днем 2 сентября сбили 238 БПЛА. В период с 08:00 до 20:00 беспилотники ликвидировали над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Тамбовской, Рязанской, Калужской, Воронежской, Липецкой, Тульской, Владимирской, Смоленской, Ростовской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

Алина Зорина