Образование на перспективу

При подготовке кадров в России необходимо всестороннее развитие молодежи, а не фокус на выпуск узких специалистов в определенной предметной сфере. Такое мнение на сессии «Новое прочтение социогуманитарных дисциплин» на Восточном экономическом форуме высказал первый заместитель гендиректора—директор блока по развитию и международному бизнесу «Росатома» Кирилл Комаров. Сессия была посвящена переосмыслению системы образования и формирования учебной базы, а также реализации стартовавшего четыре года назад проекта «ДНК России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Росатом Фото: Росатом

По мнению участников сессии, подготовка молодых специалистов должна начинаться с объяснения того, в каком мире им предстоит жить и по каким правилам этот мир устроен. «Без этого никакого технологического паритета, не говоря уже о превосходстве, не получится»,— уверен Кирилл Комаров.

Заместитель главы госкорпорации напомнил, что ежегодно «Росатом» принимает на работу десятки тысяч молодых специалистов. Компания ведет дискуссии с опорными вузами, где готовят кадры для атомной отрасли, о расширении их навыков для того, чтобы они могли в рамках своей работы видеть общую картину и перспективы своей разработки, указал он. Господин Комаров пояснил, что если инженер в основу процесса конструирования изделия или разработки технологии не кладет экономическую оценку того, что он делает, то в результате может получиться финансово неэффективный и не востребованный рынком продукт.

По его словам, сохранявшаяся десятилетиями идеология свободной мировой торговли, основанной на принципах ВТО, стала неактуальна: сейчас в мире сложилась новая реальность, когда «легчайшим образом» устанавливаются пошлины, запреты, санкции и вводятся разного рода ограничения. В связи с такой сменой глобальной экономической парадигмы, считает Кирилл Комаров, современные инженеры должны понимать основы нового миропорядка, осознавать, что такое национальный технологический суверенитет, на что имеет смысл тратить деньги и ресурсы в сфере импортозамещения, «чтобы не думать о том, где взять тот или иной компонент, потому что ты сам можешь его создать».

Господин Комаров подчеркнул, что в атомной отрасли такой уровень уже достигнут. «Мы способны построить атомную станцию хоть в России, хоть за рубежом на 100% из российских товаров, работ и услуг»,— заявил он. При этом, уточнил спикер, Россия не просто достигла суверенитета, но и готова поделиться им со странами-партнерами. Так, «Росатом» передает инженерные знания специалистам на своих объектах строительства в других странах, а также помогает локализовать атомные технологии.

Также, отметил заместитель главы госкорпорации, многостороннее развитие принципиально важно, так как чем дальше идет вперед наука, тем больше рождается этических вопросов: до каких пределов можно развивать искусственный интеллект или где граница клонирования.

Другие участники сессии также указали на то, что сейчас идет переосмысление принципов современного образования и подготовки специалистов. Как отметил проректор Президентской академии (РАНХиГС), научный руководитель проекта «ДНК России» Андрей Полосин, Россия вошла в тот период, когда людям требуется понимание самих себя, а также точек опоры и перспектив.

В свою очередь, проректор, директор Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Сергей Мясоедов подчеркнул, что необходимо в целом изменить подход к объяснению молодым специалистам национальных экономических задач. Так, считает он, целью предпринимательства должно быть не получение прибыли, а удовлетворение потребностей общества, строительство новой социальной архитектуры и улучшение социума.