Около 1 млн поездок в Крым аннулировали к концу июня

К концу июня 2026 года в Крыму и Севастополе было аннулировано около 1 млн поездок, забронированных через туроператоров, агрегаторы и напрямую в объектах размещения. Общий объем аннулированных бронирований оценивается в 20–25 млрд руб., из которых 7–8 млрд руб. приходится на туроператоров, сообщили в АТОР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

Правительство РФ дополнительно направило более 2,4 млрд руб. из резервного фонда на поддержку предпринимателей Крыма и Севастополя. Средства выделены на частичную компенсацию расходов на оплату труда работников, а также на возвраты за отмененные бронирования. В июле на эти цели уже выделялось 4,3 млрд руб.

Как пояснил вице-президент АТОР по внутреннему туризму, генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин, новая сумма, вероятнее всего, будет использована для ранее утвержденной выплаты в размере трех МРОТ на каждого сотрудника. Он отметил, что изначально количество работников в туриндустрии Крыма оценивалось в 40–45 тыс. человек. При таком количестве на выплаты по три МРОТ могло бы хватить около 3,65 млрд руб. из выделенных региону 3,73 млрд руб., но, возможно, сотрудников оказалось больше.

При этом, по словам Сергея Ромашкина, правительства Крыма и Севастополя собирают заявки, и средства могут начать перечислять во второй половине сентября. Условием получения поддержки является сохранение занятости: к 1 июня 2027 года численность сотрудников должна составлять не менее 80% от уровня на 1 июня 2026 года. Эксперт считает, что туротрасль региона эти условия выполнила.

Однако даже с учетом дополнительного финансирования этих средств не хватит, чтобы полностью закрыть задолженность по возвратам за отмененные бронирования. По оценке господина Ромашкина, она в разы превышает выделенную сумму и на начало лета составляла несколько десятков миллиардов рублей со стороны всех участников туриндустрии — отелей, агрегаторов и туроператоров. Общий объем аннулированных бронирований при среднем чеке 45–50 тыс. руб. на человека составляет 20–25 млрд руб., из которых 7–8 млрд руб. приходится на туроператоров.

При этом компании постепенно решают этот вопрос. Начиная с июня выплаты шли ежедневно, и некоторые туроператоры уже полностью закрыли свою задолженность перед туристами, отметил Сергей Ромашкин.

Алина Зорина