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Над Севастополем сбили три БПЛА

Над территорией Севастополя ликвидировали три беспилотника. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

По его словам, военные, ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку ВСУ и нейтрализовали три беспилотника. Никто из жителей и гостей города не пострадал.

«Напоминаю, если вы обнаружили обломки или целый БПЛА, то не подходите к таким находкам, а сразу звоните в 112. Доверяйте только официальной информации», — отметил Михаил Развожаев.

Ночью на территории Севастополя была объявлена воздушная тревога. Глава города сообщал, что активная работа велась в районе Севастопольской и Казачьей бухт и Гагаринском районе.

Алина Зорина

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