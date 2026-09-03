Над Севастополем сбили три БПЛА

Над территорией Севастополя ликвидировали три беспилотника. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

По его словам, военные, ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку ВСУ и нейтрализовали три беспилотника. Никто из жителей и гостей города не пострадал.

«Напоминаю, если вы обнаружили обломки или целый БПЛА, то не подходите к таким находкам, а сразу звоните в 112. Доверяйте только официальной информации», — отметил Михаил Развожаев.

Ночью на территории Севастополя была объявлена воздушная тревога. Глава города сообщал, что активная работа велась в районе Севастопольской и Казачьей бухт и Гагаринском районе.

Алина Зорина