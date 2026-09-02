Воздушную тревогу объявили в Севастополе

Воздушная тревога объявлена на территории Севастополя. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Во время действия воздушной тревоги гражданам необходимо действовать без паники и позаботиться о своей безопасности. Жителям и гостям региона советуют пройти в укрытия. Находясь дома, необходимо отойти от окон и укрыться в ванной, коридоре, туалете или кладовой.

Ранее сообщалось, что над территорией Республики Крым, акваторией Черного моря и несколькими регионами России ликвидировали 238 беспилотников. В период с 08:00 до 20:00 2 сентября беспилотники ликвидировали над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Тамбовской, Рязанской, Калужской, Воронежской, Липецкой, Тульской, Владимирской, Смоленской, Ростовской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

В ночь на 2 сентября российские средства ПВО перехватили и уничтожили 130 украинских беспилотников самолетного типа. БПЛА были сбиты над Крымом и Краснодарским краем, акваторией Черного моря и другими регионами РФ.

Алина Зорина