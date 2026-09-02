Над Крымом, Черным морем и другими регионами РФ сбили 238 БПЛА

Над территорией Республики Крым, акваторией Черного моря и несколькими регионами России ликвидировали 238 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Согласно информации министерства, беспилотные летательные аппараты самолетного типа были перехвачены и уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны в период с 08:00 до 20:00 2 сентября. Беспилотники ликвидировали над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Тамбовской, Рязанской, Калужской, Воронежской, Липецкой, Тульской, Владимирской, Смоленской, Ростовской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

В ночь на 2 сентября российские средства ПВО перехватили и уничтожили 130 украинских беспилотников самолетного типа. БПЛА были сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Тамбовской и Тульской областями, Московским регионом, Крымом и Краснодарским краем, а также над акваторией Черного моря.

«Ъ-Кубань» писал, что верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас поддержала введение моратория на военные действия в Черном море. По ее словам, такая мера позволит наладить экспорт украинской агропродукции.

Алина Зорина