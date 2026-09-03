«Бархатные сезоны»: дополнительный месяц лета — для тех, кто выбирает семью

Первые недели осени традиционно становятся временем, когда на курорт съезжаются семьи с детьми — успеть насладиться морем, неспешно погружаясь в начало нового учебного года, и выкроив себе «дополнительный месяц лета».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба город-отель «Бархатные Сезоны» Фото: пресс-служба город-отель «Бархатные Сезоны»

Для города-отеля «Бархатные сезоны» такие гости — не просто сезонный сегмент спроса, а часть философии гостеприимства, выстраиваемой годами.

«К нам приезжают семейные пары, которые спустя годы возвращаются уже с детьми, а затем — с детьми и родителями», — рассказывает генеральный директор гостиничного комплекса Елена Помилова. По её словам, значительная часть гостей выбирает «Бархатные сезоны» на протяжении многих лет подряд, причём нередко — по несколько раз в году. Одна из ярких иллюстраций такой лояльности: весной этого года в комплекс прилетела гостья из Сибири, для которой этот приезд стал уже девятнадцатым.

Такое доверие во многом строится на уникальности расположения комплекса и его инфраструктуры, ну и, конечно же, доверии гостей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: пресс-служба город-отель «Бархатные Сезоны» Фото: пресс-служба город-отель «Бархатные Сезоны» Фото: пресс-служба город-отель «Бархатные Сезоны» Следующая фотография 1 / 3 Фото: пресс-служба город-отель «Бархатные Сезоны» Фото: пресс-служба город-отель «Бархатные Сезоны» Фото: пресс-служба город-отель «Бархатные Сезоны»

Территория комплекса — порядка 35 гектаров, где произрастает более сотни видов декоративных растений, — сочетает камерность зелёного пространства с насыщенностью привычной городскому жителю инфраструктуры.

Отдельная гордость «Бархатных сезонов» — пляж протяжённостью 556 метров на самом чистом море и самый протяжённый на федеральной территории «Сириус», отмеченный высшей наградой качества «Синий флаг». Для семей с детьми это означает не только простор, но и подтверждённые официальным стандартом безопасность и чистоту воды. Который также полюбился и дельфинам, их практически гарантированно можно встретить, резвящимися у берега на глазах туристов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: пресс-служба город-отель «Бархатные Сезоны» Фото: пресс-служба город-отель «Бархатные Сезоны» Фото: пресс-служба город-отель «Бархатные Сезоны» Следующая фотография 1 / 3 Фото: пресс-служба город-отель «Бархатные Сезоны» Фото: пресс-служба город-отель «Бархатные Сезоны» Фото: пресс-служба город-отель «Бархатные Сезоны»

Логистическая доступность — ещё один аргумент в пользу комплекса как места для насыщенного отдыха перед стартом учебного года: международный аэропорт и железнодорожная станция находятся всего в 15 минутах езды, что делает «Бархатные сезоны» одним из самых удобных направлений отдыха на черноморском побережье.

По словам Елены Помиловой, именно такое сочетание — масштаб, разнообразие инфраструктуры и внимание к каждому поколению одной семьи — формирует ту самую эмоциональную привязанность, из-за которой гости возвращаются в «Бархатные сезоны» год за годом.

НАО «ЦЕНТР ОМЕГА», ИНН: 2309102040, ОГРН: 1062309026812, 354349, Краснодарский край, Ф.Т. Сириус, ПГТ. СИРИУС, Б-р Надежд, д. 18

https://bh-s.ru/