Свердловские власти: объемы реализации топлива на АЗС увеличены, но мощности ограничены

Несмотря на увеличенный объем реализации топлива, мощности АЗС «Газпромнефть» ограничены, заявили в департаменте информационной политики Свердловской области, объясняя проблемы с топливом. По данным департамента, «Роснефть» и «Башнефть» также работают на увеличенных объемах реализации, но их присутствие в области минимально. «Специфика региона – большая доля независимых АЗС, на которые поставки топлива не осуществляются из-за его отсутствия на свободном рынке»,— прокомментировали в свердловском департаменте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

По данным властей, из-за вынужденной перенастройки логистики внутри страны компания «Лукойл» сильно снизила объемы поставок бензина в Свердловскую область и не может обеспечить загрузку своих АЗС. Сообщается, что АЗС «Газпромнефть» реализуют объем топлива, на 70% превышающий уровень аналогичного периода прошлого года. А на заправках компании «Башнефть» продажи бензина выросли на 20%.

Губернатор Свердловской области Денис Паслер обсудил с зампредседателя правительства РФ Александром Новаком проблемы на топливном рынке региона. Напомним, по данным местных СМИ, у заправок выстраиваются очереди, в которых машины могут стоять продолжительное время.

«Баланс на рынке нефтепродуктов нарушен, и для нашего региона необходимо скорректировать объемы поставки. Александр Валентинович поддержал наши предложения по увеличению лимитов топлива для Свердловской области и поручил Минэнерго совместно с нефтяными компаниями обеспечить потребность Среднего Урала»,— сообщил губернатор. Глава региона предупредил, что для решения вопроса потребуется перенастройка логистики, что займет время.

31 августа уральский полпред Артем Жога поручил усилить контроль за ценами на топливо в Свердловской и Челябинской областях.