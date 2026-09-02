В ЮФО летом вырос спрос на работников торговли и клининга

Летом 2026 года в Южном федеральном округе наиболее активно искали исполнителей в сфере розничной торговли и клининга. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе «Авито Подработка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

По данным аналитиков, количество предложений для работников розницы выросло на 114% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, среднее вознаграждение составило 4 743 руб. за смену. Спрос на клинеров и помощников по хозяйству увеличился на 51%, средняя оплата — 4 625 руб. за смену.

Среди отдельных профессий лидируют фасовщики (+151% предложений, средняя оплата — 4 845 руб. за смену), далее идут продавцы (+95%, 2 709 руб.) и работники торгового зала (+62%, 3 056 руб.). Отмечается, что увеличение спроса на исполнителей в этих сферах может быть связано с сезонным ростом покупательской активности и необходимостью усиливать команды в период отпусков. Работники помогают магазинам справляться с возросшим потоком покупателей, поддерживать порядок и выкладку товаров, а также оперативно закрывать задачи в часы пик.

В целом по категории рабочих и линейных профессий количество предложений за лето выросло на 104%, средняя оплата за смену достигла 5 016 руб.

«Бизнес все активнее использует гибкие форматы занятости для оперативного закрытия кадровых потребностей, особенно в периоды сезонного роста нагрузки. Для исполнителей это расширяет выбор возможностей: можно подбирать смены под свой график, получать дополнительный доход и постепенно знакомиться с новыми профессиями», — отметил старший директор сервиса временной занятости «Авито Подработка» Дмитрий Королев.

Алина Зорина