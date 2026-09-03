Банк «Кубань Кредит» ввел «Накопительный счет» с привязкой к ключевой ставке ЦБ РФ

Банк «Кубань Кредит» добавил в продуктовую линейку «Накопительный счет» с приветственной ставкой на первые два календарных месяца, которая равна ключевой ставке Центрального банка РФ и на текущий момент составляет 14% годовых.

Фото: пресс-служба «Кубань Кредит»

Для зарплатных и пенсионных клиентов, а также активных пользователей картами банка предусмотрена дополнительная надбавка по счету начиная с третьего месяца — до 4% годовых.

Открыть накопительный счет можно дистанционно в сервисе «Кубань Кредит Онлайн». Первоначальный взнос — без ограничений по сумме. Проценты начисляются на ежедневный остаток и выплачиваются ежемесячно в последний календарный день месяца.

Главное преимущество продукта — свобода распоряжения средствами. Вносить и снимать деньги можно в любое время, не теряя ранее начисленных процентов.

Подробности — на сайте банка и в Контакт-центре по телефону *2518 (звонок с мобильного бесплатный) или 8-800-555-25-18.

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КБ "Кубань Кредит" ООО