В Сочи суд взыскал более 72 млн рублей, похищенных при исполнении госконтрактов

Суд в Сочи удовлетворил иск прокуратуры о взыскании свыше 72 млн руб., похищенных при исполнении государственных контрактов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Прокуратура города Сочи провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции. Установлено, что руководители коммерческих организаций в рамках картельного сговора ограничили конкуренцию при участии в закупках, обеспечив неправомерное заключение контрактов с подконтрольными структурами.

В ходе исполнения контрактов публичному заказчику предоставлялись недостоверные сведения о фактической стоимости поставленных продуктов питания, в результате чего были похищены бюджетные средства на сумму свыше 72 млн руб.

Прокуратура направила в суд иск о взыскании причиненного ущерба в пользу Российской Федерации. Исковые требования удовлетворены в полном объеме. Исполнение судебного акта находится на контроле надзорного ведомства.

Алина Зорина