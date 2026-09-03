Петербургские застройщики вошли в десятку

Петербургские девелоперы ЛСР и «Эталон» по итогам восьми месяцев 2026 года вошли в топ-10 крупнейших российских застройщиков по объему ввода жилья по стране. Компании заняли соответственно 9-е и 10-е места. К концу года, если все планы девелоперов будут выполнены, в топ-10 останется лишь один петербургский девелопер — Setl Group, подсчитали эксперты. Участники рынка говорят о продолжающейся консолидации строительного рынка: сегодня десять петербургских компаний контролируют 60% строительного рынка города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Десять крупнейших девелоперов Петербурга контролирует 60% рынка первичного жилья в городе

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Десять крупнейших девелоперов Петербурга контролирует 60% рынка первичного жилья в городе

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Как сообщает Единый ресурс застройщиков (ЕРЗ), группа ЛСР по итогам восьми месяцев 2026 года ввела 275 тыс. кв. м жилья по стране, группа «Эталон» — 273 тыс. кв. м. В лидерах рейтинга ЕРЗ — московский «Фонд Реновации», построивший 922 тыс. кв. м жилья, ПИК (749 тыс. кв. м), «Самолет» (482 тыс. кв. м), DOGMA (466 тыс. кв. м), А101 (389 тыс. кв. м).

В ЕРЗ отмечают, что если планы застройщиков по вводу жилья в 2026 году будут выполнены, то в список крупнейших застройщиков от Петербурга по итогам года войдет только Setl Group, которая до конца года запланировала ввод 293 тыс. кв. м жилья (по итогам восьми месяцев компания ввела 192 тыс. кв. м жилья).

Как сообщал ранее «Ъ Северо-Запад», десять крупнейших девелоперов Петербурга контролируют 60% рынка первичного жилья в городе. Крупнейшим девелопером в городе, по данным ЕРЗ, сегодня является Setl group, у которой в процессе строительства сейчас находится 899 тыс. кв. м. Также лидерские позиции занимают группа ЛСР (742 тыс. кв. м), ГК ПСК (285 тыс. кв. м), Legenda (275 тыс. кв. м) и группа RBI (260 тыс. кв. м).

Участники рынка полагают, что консолидация будет продолжаться.

Бизнес-партнер TrendAgent Санкт-Петербург Вера Голубева объясняет: «Консолидация рынка сейчас действительно выглядит закономерным процессом. В период дорогого проектного финансирования и более сдержанного спроса преимущество получают крупные девелоперы: у них больше запас финансовой устойчивости, диверсифицированный портфель проектов, накопленный земельный банк и больше возможностей управлять темпами вывода новых очередей». Кроме того, крупной компании проще перераспределять маркетинговые бюджеты и спрос между проектами.

При этом небольшой масштаб сам по себе не означает слабую позицию, считает она. Малые и средние девелоперы могут быть более гибкими, быстрее менять продукт и квартирографию, работать в локальных нишах, куда крупному игроку заходить не всегда интересно. «Но эта модель хорошо работает, пока у компании нет высокой долговой нагрузки и необходимости одновременно финансировать несколько капиталоемких проектов»,— говорит она.

Ольга Газеева, заместитель генерального директора по развитию Fizika Development подтверждает, что крупные девелоперы постепенно наращивают свое присутствие. Но это, по ее словам, не всегда означает пропорциональный рост новых проектов, выходящих на рынок, или увеличение темпов строительства. Крупные компании увеличивают земельный банк, занимаются подготовкой участков и необходимой документации, а затем могут продавать подготовленные площадки другим, менее крупным игрокам.

«Крупные структуры всегда имели больше возможностей для формирования земельного банка и распределения рисков между проектами. Небольшим девелоперам в текущих условиях в целом сложнее, однако размер компании сам по себе не определяет ее устойчивость»,— отмечает госпожа Газеева.

При этом эксперт считает, что напрямую сравнивать положение крупного федерального девелопера и небольшой компании не всегда корректно. «Они могут работать в разных сегментах, с разным масштабом проектов, финансовыми моделями и целевой аудиторией. В отдельных нишах небольшой девелопер за счет большей гибкости способен быстрее адаптироваться к изменениям рынка, тогда как преимущество крупных структур заключается прежде всего в масштабе и значительном объеме финансовых средств»,— говорит она.

Мария Орлова, коммерческий директор ГК «А101» в Санкт-Петербурге, добавляет: «Я бы не говорила, что крупные компании последовательно вытесняют остальных: доля лидеров меняется от периода к периоду, а состав крупнейших игроков периодически ротируется. В нынешних условиях у крупных структур, безусловно, есть преимущества. Это накопленный земельный банк, возможность одновременно вести несколько проектов, доступ к финансированию, собственные компетенции в строительстве и проектировании».

При этом она считает консолидацию скорее позитивным процессом, но это не означает, что на рынке должно остаться несколько крупнейших компаний. «Место есть для всех. Небольшому девелоперу необязательно конкурировать с федеральными игроками масштабом. У него могут быть свои преимущества: локальная экспертиза, более высокая скорость принятия решений, возможность работать с камерными проектами и создавать более нишевый продукт. Поэтому крупные и небольшие компании могут вполне успешно работать на одном рынке, просто занимая разные ниши»,— говорит эксперт.

Для части небольших игроков альтернативой самостоятельному развитию могут стать партнерства с более крупными компаниями, продажа проекта или земельного участка, рассуждает госпожа Голубева. «С точки зрения покупателя консолидация имеет две стороны: крупные устойчивые девелоперы снижают риски реализации проектов, но чрезмерное сокращение числа участников рынка в перспективе может ослаблять конкуренцию — в том числе продуктовую и ценовую»,— отмечает она.

Вчера стало известно, что городские власти обратились в Минстрой РФ с просьбой пересмотреть план по вводу жилья в Петербурге. Согласно текущему плану, в 2026 году в городе планируется построить 2,6 млн кв. м жилья. Как ранее сообщал «Ъ-СЗ», за семь месяцев 2026 года в городе было введено 785 тыс. кв. м жилья, что вдвое ниже показателя за аналогичный период 2025-го. По текущим оценкам, отставание от установленного на 2026 год плана может составить около 1 млн кв. м.

Мария Односелец