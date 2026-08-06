Названы крупнейшие застройщики Санкт-Петербурга по объему текущего строительства

Около 60% всего текущего жилищного строительства в Санкт-Петербурге приходится на десять крупнейших девелоперов. Такие данные приводятся в рейтинге ЕРЗ.рф по состоянию на 1 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Топ-10 застройщиков возводят около 60% жилья в Петербурге

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Топ-10 застройщиков возводят около 60% жилья в Петербурге

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Лидером по объему строящегося жилья остается холдинг Setl Group. В активной стадии реализации у компании находится 959 тыс. кв. м недвижимости, что соответствует 17,4% регионального рынка.

Второе место занимает «Группа ЛСР», которая возводит 705 тыс. кв. м жилья и контролирует 12,8% общего объема строительства. Замыкает тройку лидеров LEGENDA intelligent development с показателем 275 тыс. кв. м, или 5% рынка.

Таким образом, на трех крупнейших девелоперов приходится около 35% всего строящегося жилья в Санкт-Петербурге.

В первую десятку рейтинга также вошли ГК «ПСК», «Лидер Групп», ГК «КВС», группа RBI, группа «Самолет» и ГК «РСТИ».

Матвей Николаев