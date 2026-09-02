Производителя текстиля из Таганрога признали банкротом с долгом 170 млн рублей

Арбитражный суд Ростовской области признал банкротом ООО «Снабтекс», занимающееся производством готовых текстильных изделий (кроме одежды). По данным сформированного реестра, общая сумма требований составила всего 170,3 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

В отношении компании открыто конкурсное производство на шесть месяцев. Как следует из материалов дела, процедура наблюдения была введена определением суда от 11 марта 2026 года. За пять месяцев работы временный управляющий не выявил у предприятия имущества, достаточного для покрытия судебных расходов или погашения задолженности перед кредиторами. Анализ финансового состояния показал невозможность восстановления платежеспособности должника.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Снабтекс» зарегистрировано в 2011 году в Таганроге Ростовской области. Уставный капитал общества составляет 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — производство готовых текстильных изделий, кроме одежды. Учредителем общества является Антон Андреев. За 2025 год убыток компании составляет 66,3 млн руб., выручка — 11,3 млн руб.

Первое собрание кредиторов состоялось 30 июля 2026 года. Кредиторы, обладающие 50,273% голосов (что составило 100% числа присутствующих), единогласно проголосовали за обращение в арбитражный суд с ходатайством о признании должника банкротом. Вопрос об образовании комитета кредиторов был снят с повестки — участники воздержались от голосования. Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Единство» представила кандидатуру господина Азизова для утверждения судом.

Судья сочла доводы управляющего обоснованными. Суд постановил признать ООО «Снабтекс» несостоятельным и открыть конкурсное производство. Конкурсным управляющим утвержден Юханна Азизов с установлением фиксированного вознаграждения 30 тыс. руб. в месяц за счет средств должника.

Требования кредиторов теперь могут быть предъявлены исключительно в рамках конкурсного производства. На арбитражного управляющего возложена обязанность опубликовать сведения о банкротстве и провести мероприятия по поиску активов должника. Решение может быть обжаловано в Пятнадцатом арбитражном апелляционном суде в течение месяца.

Тат Гаспарян