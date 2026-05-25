Погоня за замороженным

Банк России продолжает оспаривать европейские санкционные меры ЕС. В новом иске, поданном в Суд ЕС, ЦБ требует признать незаконным акт, по которому погашение Украиной европейского кредита может производиться за счет замороженных российских активов. Регулятор считает это «незаконной и скрытой формой» изъятия суверенного имущества государства. Это уже третий шаг ЦБ по защите своих активов, размещенных и заблокированных на территории ЕС.

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

25 мая Центробанк России сообщил, что обратился в Общий суд ЕС в Люксембурге с требованием об оспаривании Регламента Совета ЕС от 24 февраля 2026 года №2026/467. Иск был подан 22 мая, следует из релиза ЦБ РФ. Заявление подано в Суд ЕС на основании статьи 263 Договора о функционировании Евросоюза (ДФЕС), которая позволяет оспаривать в суде правомерность принятых органами союза законодательных актов.

ЦБ ссылается на то, что спорный регламент создает механизм финансовой поддержки Украины Евросоюзом в 2026–2027 годах, который предполагает погашение выданных стране кредитов за счет замороженных активов Банка России.

Это означает использование российских госсредств как залога, что является, по мнению регулятора, «незаконной и скрытой формой использования активов как обеспечения займа или последующей легализации экспроприации суверенных активов».

По мнению ЦБ, спорный регламент «выходит за пределы обычных мер финансово-экономического сотрудничества с третьей страной». Он меняет правовой статус российских активов и нарушает нормы международного права и права Евросоюза, включая принцип «иммунитета государств и их центральных банков», говорится в релизе. Банк России также отметил, что «сохраняет за собой все права, требования, возражения и средства правовой защиты во всех юрисдикциях» для обжалования любых незаконных мер, принятых в его отношении Евросоюзом либо отдельными государствами—членами ЕС.

Напомним, что это уже второй иск ЦБ РФ в европейский суд. В конце февраля российский регулятор обратился в Общий суд ЕС, оспаривая декабрьский регламент №2025/2600, которым была установлена бессрочная блокировка суверенных активов РФ, находящихся на территории Евросоюза (см. “Ъ” от 3 марта). На вопросы “Ъ” о перспективах нового дела и влиянии на него февральского иска в ЦБ не ответили.

Кроме того, ЦБ судится по поводу заблокированных в ЕС активов и в российском суде. 15 мая Арбитражный суд города Москвы удовлетворил иск Банка России к Euroclear на 18,17 трлн руб. (€200 млрд на день подачи) в качестве компенсации реального ущерба и упущенной выгоды от блокировки активов. 21 мая ЦБ потребовал немедленно исполнить это судебное решение. Рассмотрение этого ходатайства планируется 26 мая.

Исходя из имеющейся информации, партнер BGP Litigation Сергей Морозов считает позицию Банка России сильной, а шансы на успех дела — высокими. Если Суд ЕС согласится, что спорный регламент нарушает нормы о суверенном иммунитете или несоразмерно ограничивает право собственности государства, это может повлечь аннулирование спорных положений, полагает господин Морозов. По его мнению, наиболее сильный аргумент в позиции истца — нарушение иммунитета государств и их центробанков как нормы международного права.

Старший юрист КА Delcredere Артем Касумян напоминает, что международное право — это право сообщества субъектов, которые находятся в «состоянии юридического равенства», то есть ни один из них не имеет власти над другим. Спорный регламент же расценивает активы ЦБ как залог, гарантирующий возврат займа Украиной. В тексте закреплено право ЕС использовать эти средства для погашения кредита, что можно рассматривать как нарушение иммунитета госсобственности, полагает господин Касумян. Такой механизм близок к «принудительному залогу суверенного имущества», уточняет господин Морозов.

Сергей Морозов считает весомым и аргумент ЦБ о косвенной экспроприации: изменение правового статуса активов без их формального изъятия фактически лишает владельца возможности ими распоряжаться.

Исходя из международного права, иммунитет действует, если собственник (государство) от него не отказался. Россия не отказывалась, но нет гарантий, что Суд ЕС последует этой логике, поскольку он ставит право Евросоюза выше международного, говорит господин Касумян. Партнер адвокатского бюро NSP Илья Рачков полагает, что ЦБ может также ссылаться на нарушение основных принципов ЕС в виде нецелевого использования бюджета союза и на злоупотребление полномочиями со стороны совета, когда акт принят для целей, отличающихся от заявленных.

Денис Кравченко, первый зампред комитета Госдумы РФ по экономической политике, 28 ноября 2025 года: «Наши суверенные активы, замороженные Европой по противозаконным основаниям, остаются нашими».

Господин Касумян подчеркивает, что для принятия иска требуется подтверждение «прямого и непосредственного интереса» истца. По его мнению, такой интерес у Банка России, очевидно, есть, поскольку решения затрагивают его активы. Господин Рачков, впрочем, допускает сложность в доказывании заинтересованности ЦБ РФ, так как регламент устанавливает макрофинансовые рамки и условия кредитования. Кроме того, для оспаривания важно соблюдение двухмесячного срока с даты публикации документа в Официальном журнале ЕС 24 февраля, отмечает Илья Рачков.

По оценкам юристов, рассмотрение дела в Общем суде ЕС занимает полтора-два года, а по санкционным делам сроки могут быть больше. Сергей Морозов отмечает, что правовые вопросы двух дел пересекаются и выводы Суда ЕС по первому иску ЦБ РФ с высокой вероятностью определят подход ко второму.

Варвара Кеня, Анна Занина, Андрей Ковалев