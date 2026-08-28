Нескупой еврорыцарь

Еврокомиссия готовит новую программу поддержки Украины в размере до €100 млрд. Об этом председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил в ходе своего трехнедельного турне по странам—участницам ЕС. Правда, эти деньги вписаны в бюджет ЕС на 2028–2034 годы, а его размер и распределение сейчас не устраивает многих. Вопрос о том, как бы этот бюджет урезать, стал темой обсуждений «экономной пятерки», собравшейся в Берлине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Европейского совета Антониу Кошта

Фото: TOMS KALNINS / EPA / ТАСС Председатель Европейского совета Антониу Кошта

Фото: TOMS KALNINS / EPA / ТАСС

Стартовавшее на этой неделе европейское турне господина Кошты продлится до 17 сентября. Буквально перед его началом Антониу Кошта и ряд европейских лидеров побывали в Киеве, отметив 24 августа День независимости Украины вместе с Владимиром Зеленским. Правда, 15 минут в тот день председателю Евросовета на пару с финским президентом Александром Стуббом пришлось провести в бомбоубежище из-за воздушной тревоги в украинской столице.

Дальнейший маршрут Антониу Кошты — он включает Словакию, Прибалтику, Центральную и Западную Европу — выглядел более безопасным, но не менее сложным из-за серьезных разногласий по проекту бюджета. «Нам необходимо принять новый бюджет до конца года,— заявил Антониу Кошта во вторник уже из Эстонии.— Мы не можем прийти к 2028 году с задержкой этого важнейшего для нашего сообщества документа».

Можно подумать, что время согласовать бюджет на 2028–2034 годы еще есть, но это не так. Во-первых, переговоры между теми членами ЕС, которым нужны дополнительные средства, и теми, кто не очень-то хочет их отдавать, проходят непросто.

Во-вторых, в следующем году сразу в нескольких странах предстоят выборы, по итогам которых вероятна смена руководства. И даже если бюджет согласуют, потребуется примерно год на законодательную и техническую подготовку. При удачном ходе переговоров детали обновленного плана представят лидерам ЕС на октябрьском саммите. Собственно, такую задачу и ставит перед собой Кошта.

При этом у него нет полномочий надавить на национальные столицы. На встречах лидеров стран ЕС его роль можно сравнить с ролью старосты: он вправе лишь формировать повестку и выступать главным посредником между лидерами.

Один из главных приоритетов семилетнего бюджетного плана — оборона.

«Гибридные угрозы и вторжения беспилотников показывают, насколько важно быть готовым, в том числе в области противовоздушной обороны и охраны границ. Эти сложные угрозы требуют скоординированных действий на уровне Европейского союза. Именно поэтому мы укрепляем наши оборонительные и защитные возможности, чтобы Европа могла сдерживать противников и реагировать на любую агрессию»,— отметил Антониу Кошта 26 августа, находясь уже в Литве.

Его собеседник, президент Гитанас Науседа, не мог с ним не согласиться. Ведь, как выразился господин Кошта, географическое положение Литвы делает ее «настоящим экспертом в решении проблем безопасности на восточном фланге Европейского союза и в регионе Балтийского моря».

Отдельное внимание в бюджете уделено Украине: предложения Еврокомиссии включают новую программу сотрудничества с Киевом на €100 млрд.

Это около 5% от всего семилетнего бюджета, объем которого сейчас оценивается примерно в €2 трлн. Украинская статья расходов направлена на восстановление и модернизацию страны, а военная поддержка проходит через другие инструменты.

Гарантировать, что Украина получит от ЕС эту сумму, пусть и растянутую на семь лет, пока нельзя. И не потому, что против этого выступит кто-то из стран—членов ЕС, а потому, что целый ряд государств сейчас добиваются значительного сокращения общей суммы. И пострадать может каждая статья расходов.

В четверг, 27 августа, в Берлине собрались лидеры стран—участниц «экономной пятерки». Это Германия, главный донор ЕС, Нидерланды, Дания, Австрия, а также Швеция и Финляндия, которые традиционно в этой «пятерке» учитываются заодно. Все они отдают в бюджет ЕС больше, чем получают оттуда, и крайне недовольны, что он так раздут. Сейчас ФРГ выступает за сокращение итоговой суммы примерно на €400 млрд. Проводя свой мини-саммит вскоре после начала турне Антониу Кошты по странам ЕС, «пятерка» недвусмысленно сигнализирует: основные переговоры еще впереди.

Галина Дудина