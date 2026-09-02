Жительница Анапы осуждена за перепродажу восьми квартир на 25 млн рублей

В Анапе вынесен приговор местной жительнице, которая обманным путем перепродала восемь квартир. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Суд установил, что в период с 2017 по 2021 год женщина являлась председателем ЖСК «Тираспольская, 1» и, зная, что право собственности на квартиры установлено за иным лицом, под видом продажи перепродала восемь квартир третьим лицам. Общая сумма ущерба потерпевшим превысила 25 млн руб. Полученные денежные средства она присвоила и распорядилась ими по своему усмотрению.

Фигурантка признана виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Анапский районный суд приговорил 67-летнюю местную жительницу к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Мнение государственного обвинителя было учтено.

Алина Зорина