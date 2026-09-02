В Краснодаре к новому учебному году открылась школа на 1 550 мест в жилом комплексе «Рекорд»

В микрорайоне «Черемушки» 1 сентября распахнула свои двери новая школа в жилом квартале «Рекорд». Образовательное учреждение, ставшее важным объектом социальной инфраструктуры для жителей микрорайона, построила компания DOGMA.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГК ДОГМА Фото: пресс-служба ГК ДОГМА

Трехэтажное здание рассчитано на 1550 учеников, предусмотрены 24 класса начальной школы, а также 38 классов для учеников среднего и старшего звена. Новое образовательное учреждение является филиалом СОШ №14 имени Героя Советского Союза Александра Матвеевича Матросова.

Дополнительно к стандартным учебным кабинетам здесь предусмотрены специализированные помещения: мастерские по обработке дерева, металла и ткани, а также инструментальные помещения при мастерских.

Особое внимание уделили физическому развитию школьников. На территории школы установлены теннисные столы, оборудованы беговые дорожки на 100 и до 200 метров, футбольное поле, площадки для баскетбола и волейбола, сектор для прыжков в длину, полоса препятствий и универсальная площадка для общефизической подготовки. Для учеников начальной и средней школы предусмотрены отдельные площадки для подвижных игр, а для старшеклассников — зоны тихого отдыха.

Оборудованы специальные классы для музыкальных занятий, а также актовый зал на 422 места. Кроме того, есть отдельная комната для хранения музыкального инвентаря.

«Открытие школы в "Рекорде" — важная составляющая развития жилого комплекса и микрорайона "Черемушки". Эта часть города активно растет, здесь появляется много молодых семей и потребность в социальной инфраструктуре увеличивается. Наша компания строит не просто дома, а создает полноценную среду для жизни, в которой у семей есть все необходимое рядом с домом. Для нас важно, что вместе с жилыми домами появилось пространство, где дети смогут получать образование, заниматься спортом и творчеством»,— добавил Геннадий Боярко, вице-президент ГК DOGMA.

Сегодня в образовательных учреждениях и детских садах, построенных компанией, обучаются и воспитываются около 10 тысяч детей. Развитие социальной инфраструктуры остается одним из ключевых принципов проектов компании DOGMA: школы, детские сады и другие объекты создаются одновременно с жилой застройкой, чтобы новые районы становились полноценной городской средой для жизни семей.

С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф

Рекламодатель и застройщик:>br>ООО «СЗ ДОГМА-РЕКОРД»