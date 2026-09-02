Председатель ЗСК рассказал о мерах по поддержке представителей старшего поколения

Председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко рассказал о мерах поддержки жителей старшего поколения, реализуемых в регионе. По его словам, значительную часть населения Кубани составляют пожилые граждане, для которых действуют федеральные и краевые программы, в том числе в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЗСК Фото: пресс-служба ЗСК

Одним из основных форматов работы господин Бурлачко назвал ежегодные совместные совещания профильных комитетов ЗСК и краевого Совета ветеранов. На них обсуждается реализация Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения. В июне такое совещание состоялось в шестой раз.

Кроме того, депутаты ЗСК совместно с волонтерами Кубанского государственного медицинского университета и профильными министерствами проводят марафон по северной ходьбе. В нем участвуют представители ТОСов, волонтеры «серебряного возраста», жители геронтологических центров и другие пожилые жители городов и станиц края.

Весной профильный комитет ЗСК посетил геронтологический центр «Екатеринодар» и госпиталь для ветеранов в Краснодаре. Депутаты ознакомились с условиями проживания и лечения пожилых граждан.

В госпитале работает крупнейшее в крае гериатрическое отделение, где пациенты проходят обследование и лечение в соответствии с современными клиническими рекомендациями. В геронтологическом центре последние два года проводится поэтапный капитальный ремонт. Также там организуются досуг и дневная занятость жителей.

Юрий Бурлачко отметил, что работа по улучшению условий жизни и поддержанию здоровья граждан старшего поколения в регионе продолжается.

Вячеслав Рыжков