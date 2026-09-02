Задержанный в Сочи россиянин со шведским гражданством осужден за госизмену

Вступил в законную силу приговор Краснодарского краевого суда в отношении Максима Артемова, признанного виновным в государственной измене. Третьим апелляционным судом общей юрисдикции решение оставлено без изменений. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Судом установлено, что 28-летний Максим Артемов, ранее осужденный по ст. 162 УК РФ (разбой) и освободившийся в 2002 году, эмигрировал в Швецию, где получил гражданство. С 2021 года на основании документов на временное проживание он переехал в Одессу, откуда в 2024 году через свой счет в шведском банке Revolut перевел деньги украинскому военнослужащему, оказав тем самым финансовую помощь ВСУ.

Максим Артемов был задержан сотрудниками ФСБ России в аэропорту Сочи во время очередного визита в РФ. Следственным отделом УФСБ по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена в форме оказания финансовой помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности РФ).

Суд назначил Максиму Артемову наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима, двух лет ограничения свободы и штрафа в 200 тыс. руб. Приговор вступил в силу.

Алина Зорина