За порядком на АЗС Дона следят 360 казаков

Около 360 казаковдружинников Всевеликого войска Донского задействованы в обеспечении порядка на автозаправочных станциях Ростовской области. Их дежурства организованы на АЗС в 41 населенном пункте региона. Об этом сообщает пресс-служба в ГКУ РО «Казаки Дона».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Функционал дружинников не ограничивается поддержанием правопорядка: казаки помогают автомобилистам в повседневных ситуациях. В частности, они регулируют транспортные потоки на подъездах к заправкам, информируют водителей о наличии свободных топливораздаточных колонок, а также не допускают эскалации конфликтов в очередях.

В учреждении отметили, что на практике казакам уже не раз удавалось предотвратить спорные ситуации между водителями. Представители АЗС положительно оценивают присутствие дружинников: по их словам, обстановка на объектах стала спокойнее, а персоналу не приходится отвлекаться от основных рабочих задач.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь обратился к сотрудникам Госавтоинспекции с просьбой усилить контроль за безопасностью дорожного движения в местах образования очередей на АЗС — в первую очередь на участках, где ведутся дорожные ремонтные работы.

Наталья Белоштейн