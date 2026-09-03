Суд обязал МЧС снять с учета убежище в подвале Крымского винзавода

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск ООО «Крымский винный завод» к ГУ МЧС России по региону, признав незаконным нахождение в реестре защитных сооружений гражданской обороны помещения площадью 447,1 кв. м, которое более 20 лет числилось противорадиационным укрытием. Теперь ведомство обязано исключить объект из учета, а также компенсировать судебные расходы истца.

Как указано в решении суда, спорным оказалось помещение на улице Синева, принадлежащее предприятию с 2001 года. Согласно данным МЧС, оно значилось в учете как противорадиационное укрытие. Однако, как выяснилось в ходе разбирательства, объект не имеет паспорта защитного сооружения, а его инженерно-техническое оснащение не отвечает установленным нормативам: в помещении отсутствуют фильтровентиляционное оборудование, автономное энергоснабжение, системы водоснабжения и канализации, а также защитно-герметические двери и тамбур-шлюзы.

«Включение спорного объекта без надлежащих правовых оснований в журнал учета защитных сооружений гражданской обороны нарушает права не только истца как собственника помещения, но и неопределенного круга лиц, так как вводит в заблуждение граждан относительно защитных свойств объекта в случае наступления необходимости укрытия в нем, что в свою очередь создает угрозу их жизни и здоровью»,— говорится в решении суда.

Представители ГУ МЧС настаивали, что учет велся исторически и для снятия объекта требуется специальная процедура с участием комиссии центрального аппарата МЧС в Москве. Суд отклонил этот довод, указав, что данный порядок разработан для сооружений, законно признанных объектами гражданской обороны, а не для ошибочно включенных в реестр помещений.

Суд также принял во внимание, что здание не значится в реестре федеральной собственности, хотя по закону защитные сооружения гражданской обороны относятся исключительно к федеральному имуществу.

Решение может быть обжаловано в Пятнадцатом арбитражном апелляционном суде в течение месяца.

Наталья Решетняк