Прокуратура Кубани оспорила аренду участка в Новороссийске без торгов

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил исковое заявление первого заместителя прокурора края и признал недействительным (ничтожным) договор аренды земельного участка, заключенный 25 июля 2023 года между администрацией муниципального образования город Новороссийск и ООО «Клиника сахарного диабета».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Предметом спора стал земельный участок площадью 381 кв. м, относящийся к категории земель населенных пунктов с видом разрешенного использования «коммунальное обслуживание». Договор долгосрочной аренды был заключен на срок до 23 мая 2072 года без проведения торгов — в порядке, предусмотренном подп. 4 п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса РФ.

По мнению истца, администрация не имела права предоставлять участок ООО «Клиника сахарного диабета» в аренду, а заключенный договор подлежит признанию ничтожным на основании п. 2 ст. 168 Гражданского кодекса РФ.

Как следует из материалов дела, уже 2 ноября 2023 года общество уступило права и обязанности по договору аренды ООО «Фэмили Дент Н», которое, в свою очередь, 17 июля 2024 года перевело их на ИП Санояна Т. А. и ИП Звягина А. А.

Суд постановил признать договор аренды от 25 июля 2023 года недействительным (ничтожным), а также применить последствия недействительности сделки: погасить в Едином государственном реестре недвижимости запись об обременении спорного участка правом аренды в пользу Звягина Алексея Андреевича и Санояна Тиграна Артуровича.

Елена Турбина