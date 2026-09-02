И. о. главы кубанского следкома назначен Александр Нихаев
Исполняющим обязанности руководителя Следственного управления СКР по Краснодарскому краю назначен генерал-майор юстиции Александр Нихаев, следует из информации на сайте ведомства. Ранее должность главы краевого управления занимал Андрей Маслов, который указом президента назначен заместителем председателя Следственного комитета России.
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Александр Нихаев до нового назначения занимал пост первого заместителя руководителя краевого следственного управления. В системе Следственного комитета он работает с 2007 года, в том числе занимал должность старшего следователя по особо важным делам в центральном аппарате ведомства.
С 2020 года господин Нихаев возглавлял в Ростове-на-Дону отдел первого следственного управления Главного следственного управления СКР по расследованию преступлений, совершенных сотрудниками правоохранительных органов. В составе следственной группы он участвовал в расследовании уголовного дела в отношении участников банды «Цапки» в Кущевской и Ростовской области.