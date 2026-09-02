И. о. главы кубанского следкома назначен Александр Нихаев

Исполняющим обязанности руководителя Следственного управления СКР по Краснодарскому краю назначен генерал-майор юстиции Александр Нихаев, следует из информации на сайте ведомства. Ранее должность главы краевого управления занимал Андрей Маслов, который указом президента назначен заместителем председателя Следственного комитета России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Александр Нихаев до нового назначения занимал пост первого заместителя руководителя краевого следственного управления. В системе Следственного комитета он работает с 2007 года, в том числе занимал должность старшего следователя по особо важным делам в центральном аппарате ведомства.

С 2020 года господин Нихаев возглавлял в Ростове-на-Дону отдел первого следственного управления Главного следственного управления СКР по расследованию преступлений, совершенных сотрудниками правоохранительных органов. В составе следственной группы он участвовал в расследовании уголовного дела в отношении участников банды «Цапки» в Кущевской и Ростовской области.

Вячеслав Рыжков