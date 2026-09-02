На 10 млн руб. оштрафовали бизнесмена, платившего взятки главе минздрава Кузбасса

Суд Кемерова вынес приговор предпринимателю Сергею Ксензову, который обвинялся в даче взяток министру здравоохранения Кузбасса Дмитрию Беглову. По трем эпизодам ст. 291 УК РФ (дача взятки) ему назначили штраф в размере 10 млн руб. В решении (копия есть у «Ъ-Сибирь») указано, что в судебном процессе бизнесмен полностью признал вину в инкриминируемых ему преступлениях, но давать показания отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Согласно материалам расследования, предприниматель платил высокопоставленному чиновнику откаты из расчета 10% от цены заключаемых в его интересах контрактов на поставку медизделий в учреждения здравоохранения Кемеровской области. В январе 2025 года он передал министру 846 тыс. руб., в апреле и июне того же года — по 2 млн руб.

Экс-министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов был осужден ранее. За 11 взяток (ст. 290 УК РФ) на сумму около 7 млн руб. ему дали шесть с половиной лет колонии строгого режима и штраф в размере 25 млн руб. Суд проходил по упрощенной процедуре, поскольку экс-министр заключил с прокурором соглашение о сотрудничестве. На судебном процессе над предпринимателем он выступал свидетелем обвинения.

Илья Николаев