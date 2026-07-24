Экс-министра здравоохранения Кузбасса посадили на 6,5 года по делу о коррупции

Суд Кемерова сегодня приговорил к шести с половиной годам колонии строгого режима и оштрафовал на 25 млн руб. бывшего министра здравоохранения Кузбасса Дмитрия Беглова по делу о взятке. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как писал «Ъ-Сибирь», бывшему чиновнику вменяли в вину 11 эпизодов взяток (ст. 290 УК РФ). Сам судебный процесс проходил в особом (упрощенном) порядке, поскольку экс-министр заключил соглашение о сотрудничестве, дающее право рассчитывать на более мягкий срок.

Летом 2025 года силовики задержали экс-главу регионального минздрава Дмитрия Беглова. По информации источников, в период своего руководства министерством чиновник получал взятки от поставщиков медоборудования за содействие в заключении договоров, их своевременную оплату и общее покровительство. В региональном управлении Следственного комитета России отказались от комментариев.

В марте 2026 года суд удовлетворил иск прокурора Кемеровской области Александра Блошкина об обращении в доход государства имущества Дмитрия Беглова, приобретенного на неподтвержденные доходы. Государству отошли активы общей стоимостью свыше 100 млн руб., в частности, жилой дом площадью 256,2 кв. м, BMW X6 xDrive40i M Sport, коллекция дорогостоящих часов (Rolex, Cartier, Bulgari, Patek Philippe), дамская сумочка Chanel за 1 млн руб., кольцо и крупная сумма наличных.

Илья Николаев