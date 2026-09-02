Жительницу Адыгеи осудят за покупку питбайка, на котором ее сын попал в ДТП

В Адыгее 36-летнюю местную жительницу будут судить за вовлечение 15-летнего сына в управление мотоциклом без водительских прав, сообщили в следственном управлении СКР по республике. Уголовное дело направлено в суд после завершения расследования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

По версии следствия, в июне женщина приобрела питбайк, относящийся к спортивному инвентарю, и передала его сыну, не имевшему права управления механическими транспортными средствами. Следствие квалифицировало эти действия по ч. 1 ст. 151.2 УК РФ — вовлечение несовершеннолетнего в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для его жизни.

23 июля в поселке Майском Кошехабльского района подросток, управляя мотоциклом по дороге общего пользования, попал в ДТП. В результате он получил травмы, которые были квалифицированы как причинившие легкий вред здоровью.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Вячеслав Рыжков