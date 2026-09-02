На Кубани обновляют ключевые трассы для вывоза урожая

В Краснодарском крае к осеннему сезону обновляют дороги, которые используются для вывоза сельхозпродукции. В сентябре и октябре по ним ожидается рост грузового трафика, связанный с перевозкой зерна, овощей и фруктов с полей к пунктам отгрузки и логистическим центрам. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», передает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

В Выселковском районе ремонтируют трассу Журавская—Тихорецк, связывающую станицу Журавскую, Выселки и ряд хуторов с транспортным узлом в Тихорецке. Дорога активно используется для сезонной перевозки зерна, подсолнечника и овощей.

Работы идут на нескольких участках. На отрезках с 35-го по 42-й км и с 43-го по 48-й км общей протяженностью 7 км уже уложен верхний слой асфальтобетона, устанавливаются дорожные знаки.

В Новопокровском районе завершен ремонт 6,3 км дороги между поселками Кубанским и Первомайским. Обновленный участок должен улучшить транспортное сообщение между населенными пунктами и условия движения грузового и легкового транспорта.

В Ленинградском округе завершается ремонт еще 6 км дороги: участков с 13-го по 18-й км возле хутора Новый и с 22-го по 23-й км в районе поворота к станице Новоплатнировской. На трассе обустраивают тротуары, наносят разметку и устанавливают дорожные знаки.

Как отметил врио министра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Юрий Савенко, подготовка трасс к осеннему сельхозпотоку позволяет снизить риски срыва поставок и износ техники.

Всего в 2026 году на Кубани планируется отремонтировать около 300 км автомобильных дорог. Более 108 км из них составят трассы регионального и межмуниципального значения.

Вячеслав Рыжков