КС рассмотрит жалобу садоводов из Туапсе на изъятие земли

Конституционный суд России получил обращение группы садоводов из Туапсинского района Краснодарского края, которые оспаривают решения местных судов об изъятии земельных участков и сносе расположенных на них построек. Заявители считают, что суды не учли правовые позиции КС, сформулированные в 2025 году при рассмотрении дела сочинских садоводов, пишут «Ведомости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В 2024 году Туапсинская межрайонная прокуратура подала иски к 54 членам ДПК «Буревестник». Надзорное ведомство потребовало изъять около 0,5 га земли и снести расположенные на ней коттеджи как самовольные постройки. По версии прокуратуры, участки находятся в границах зон санитарной охраны курортов, где запрещено строительство объектов, не связанных с курортным лечением и отдыхом. Кроме того, часть территории пересекается с землями лесного фонда, а возведенные объекты не соответствуют строительным нормам.

Туапсинский районный суд в 2025 году удовлетворил требования прокуратуры и обязал садоводов передать участки государству. Как отмечалось в решении, земля первоначально была предоставлена в 1991 году компании «Сургутспецжилстрой» под строительство гаражей. Впоследствии территория была разделена, объекты отчуждены, а гаражи реконструированы в жилые строения.

В мае 2026 года Краснодарский краевой суд оставил решение первой инстанции без изменений. 1 июля Четвертый кассационный суд отказался приостанавливать его исполнение.

В обращении в КС садоводы указывают, что последствия нарушений, допущенных органами власти при предоставлении земли и выдаче разрешений, фактически возложены на добросовестных приобретателей. Участки они выкупали у муниципалитета в 2006–2008 годах, после чего получали разрешения на строительство, регистрировали права в ЕГРН и совершали сделки без установленных ограничений. Часть построек, как утверждают заявители, была легализована вступившими в силу судебными актами.

Представитель садоводов, руководитель Центра конституционного правосудия Иван Брикульский, оценивает расходы на снос одного коттеджа примерно в 3 млн руб. По его мнению, такая сумма несоразмерна доходам владельцев. Кроме того, заявители указывают на конфликтный характер исполнения судебного решения. По словам жителей, 20 августа во время отключения коммуникаций неизвестные сотрудники, не предъявив документы, применили физическую силу к одному из садоводов и сообщили о подготовке техники для демонтажа строений.

Вячеслав Рыжков