Специальное предложение для школьников и родителей подготовили на «Роза Хутор»

12, 13, 19 и 20 сентября на горном курорте пройдет акция «Дни школьника» для учащихся Сочи, Краснодарского края и — впервые — Республики Абхазия. Специальные условия позволят провести день в горах всей семьёй с экономией более 50%.

Фото: Николай Ставский

В «Дни школьника» на «Роза Хутор» гостей ждут подъемы к вершинам по канатным дорогам курорта, прогулки по горным тропам к озёрам и водопадам. Билет на все открытые подъёмники курорта и посещение Музея археологии для детей от 7 до 17 лет включительно обойдётся в 550 рублей. Акционная цена действует и для совершеннолетних гостей: билет для них будет стоить 1550 рублей. Дети до 18 лет допускаются на подъёмники только в сопровождении взрослых.

Купить прогулочные билеты по специальным тарифам можно в центральных кассах курорта. Для этого нужно показать информационную афишу акции в электронном виде, которую можно получить в школе, а также документ с пропиской или справку об обучении ребёнка в Сочи, Краснодарском крае или Абхазии. Для организованных групп необходимо отправить заявку от учебного заведения на почту sales@rosakhutor.ru.

В дни акции для школьников и их родителей на «Роза Хутор» будут действовать скидки до 50% на самые популярные развлечения: аттракцион «Родельбан», посещение верёвочного Йети-парка, прокат веломобилей и велосипедов, сувениры из Музея археологии и товары фирменного магазина «Роза Хутор», посещение парка альпак «Пача Мама».

Добраться до курорта российские школьники могут на электричке «Ласточка» из Адлера, Сочи или Лазаревского по льготным тарифам. Для покупки льготного билета нужно предъявить справку из школы в кассах вокзала.

Продлить лето в горах «Роза Хутор» помогут комбинированные туры с выгодой до 30%. Один из самых популярных — «Горы без границ». В него входят размещение в отеле на период от двух до восьми ночей и безлимитные прогулочные билеты на канатные дороги на все дни проживания — идеальный вариант для семейного мини-отпуска во время осенних каникул. Лучшее время для такого путешествия — октябрь: осеннее многоцветие горных склонов дарит новые эмоции даже тем, кто бывал на курорте летом. Стоимость тура «Горы без границ» на одного человека при двухместном размещении на 5 дней в октябре начинается от 8 140 рублей.

Тур «Золотая осень» включает проживание от двух до шести ночей, прогулочный билет и полный набор развлечений: экскурсию по курорту с гидом, катание на родельбане для гостей старше 7 лет, посещение Музея Археологии, интерактивную игру «Сотвори свои миры», маршрут в верёвочном Йети-парке, детскую программу «Школа выживания», «Я иду в поход», прокат велосипеда и безлимитную парковку.

ООО "Компания по девелопменту горнолыжного курорта "Роза Хутор", 123458, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Строгино, ул. Маршала Прошлякова, д. 30, помещ. 1/3/1, ОГРН 1037702012952

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