Захваченному в Афганистане в 90-х самолету присвоили имя Героя РФ Шарпатова

Самолету Ил-76 ТД с бортовым номером RA-76842, на котором российский экипаж в августе 1996 года совершил побег из Кандагара (Афганистан), присвоено имя Героя Российской Федерации Владимира Шарпатова, сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово. Самолет принадлежит компании «Авиакон Цитотранс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Telegram-канал аэропорта Кольцово Фото: Юрий Ломакин / пресс-служба аэропорта Кольцово Следующая фотография 1 / 2 Фото: Telegram-канал аэропорта Кольцово Фото: Юрий Ломакин / пресс-служба аэропорта Кольцово

«Именно под командованием Владимира Ильича экипаж вырвался из афганского плена. Решение о присвоении имени приняло руководство авиакомпании в связи с 30-летием кандагарских событий»,— прокомментировали в Кольцово. Один экземпляр памятной таблички вручили Владимиру Шарпатову, еще один разместят в грузовой кабине самолета.

Самолет, принадлежавший в то время казанской компании «Аэростан», совершал коммерческий рейс из Тираны (Албания) в Кабул (Афганистан). На борту был экипаж из семи человек и груз боеприпасов для объединения, которое противостояло талибам. Над Афганистаном самолет был перехвачен и принужден совершить посадку в районе Кандагара под предлогом досмотра груза. Борт был захвачен участниками движения «Талибан» в Афганистане 3 августа 1995 года. Члены экипажа находились в плену 378 дней.

Владимир Шарпатов проживает в Тюмени. В прошлом году Тюменская областная дума присвоила ему звание «Почетный гражданин Тюменской области».

В мае этого года на перроне аэропорта Кольцово провели плановое техобслуживание данного самолета.

Мария Игнатова