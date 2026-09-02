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Захваченному в Афганистане в 90-х самолету присвоили имя Героя РФ Шарпатова

Самолету Ил-76 ТД с бортовым номером RA-76842, на котором российский экипаж в августе 1996 года совершил побег из Кандагара (Афганистан), присвоено имя Героя Российской Федерации Владимира Шарпатова, сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово. Самолет принадлежит компании «Авиакон Цитотранс».

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Фото: Telegram-канал аэропорта Кольцово

Фото: Юрий Ломакин / пресс-служба аэропорта Кольцово

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Фото: Telegram-канал аэропорта Кольцово

Фото: Юрий Ломакин / пресс-служба аэропорта Кольцово

«Именно под командованием Владимира Ильича экипаж вырвался из афганского плена. Решение о присвоении имени приняло руководство авиакомпании в связи с 30-летием кандагарских событий»,— прокомментировали в Кольцово. Один экземпляр памятной таблички вручили Владимиру Шарпатову, еще один разместят в грузовой кабине самолета.

Самолет, принадлежавший в то время казанской компании «Аэростан», совершал коммерческий рейс из Тираны (Албания) в Кабул (Афганистан). На борту был экипаж из семи человек и груз боеприпасов для объединения, которое противостояло талибам. Над Афганистаном самолет был перехвачен и принужден совершить посадку в районе Кандагара под предлогом досмотра груза. Борт был захвачен участниками движения «Талибан» в Афганистане 3 августа 1995 года. Члены экипажа находились в плену 378 дней.

Владимир Шарпатов проживает в Тюмени. В прошлом году Тюменская областная дума присвоила ему звание «Почетный гражданин Тюменской области».

В мае этого года на перроне аэропорта Кольцово провели плановое техобслуживание данного самолета.

Мария Игнатова

Фотогалерея

«За неделю плена все стали старцами»

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Ил-76 частной казанской авиакомпании «Аэростан» по заказу афганского правительства летел 3 августа 1995 года из Албании на авиабазу Баграм. На борту было 1300 ящиков с патронами для стрелкового оружия. Для командира борта Владимира Шарпатова это был не первый подобный коммерческий рейс. Кроме него, в самолете находились еще шестеро членов экипажа. Груз соответствовал нормам Международной организации гражданской авиации — патроны проходили как амуниция и вооружением не считались

Ил-76 частной казанской авиакомпании «Аэростан» по заказу афганского правительства летел 3 августа 1995 года из Албании на авиабазу Баграм. На борту было 1300 ящиков с патронами для стрелкового оружия. Для командира борта Владимира Шарпатова это был не первый подобный коммерческий рейс. Кроме него, в самолете находились еще шестеро членов экипажа. Груз соответствовал нормам Международной организации гражданской авиации — патроны проходили как амуниция и вооружением не считались

Фото: Михаил Медведев / ТАСС

В небе над Афганистаном Ил-76 перехватил истребитель МиГ-21 движения «Талибан» (запрещено в РФ), противостоящего кабульскому правительству. Из воспоминаний Владимира Шарпатова: &lt;br>«Диспетчер потребовал совершить посадку для досмотра груза. Попытались упираться, и тогда на связь вышел МиГ-21, уже &quot;висевший&quot; у нас на хвосте. С пилотом &quot;Талибана&quot; Гулямом у нас сложились хорошие отношения, на земле мы прекрасно общались. Но приказ есть приказ. Если бы не подчинились, Гулям мог шарахнуть ракетой — и все дела... Он потом приходил к нам в тюрьму, талибы ему звание генерала дали» &lt;br>На фото: члены экипажа в плену

В небе над Афганистаном Ил-76 перехватил истребитель МиГ-21 движения «Талибан» (запрещено в РФ), противостоящего кабульскому правительству. Из воспоминаний Владимира Шарпатова:
«Диспетчер потребовал совершить посадку для досмотра груза. Попытались упираться, и тогда на связь вышел МиГ-21, уже "висевший" у нас на хвосте. С пилотом "Талибана" Гулямом у нас сложились хорошие отношения, на земле мы прекрасно общались. Но приказ есть приказ. Если бы не подчинились, Гулям мог шарахнуть ракетой — и все дела... Он потом приходил к нам в тюрьму, талибы ему звание генерала дали»
На фото: члены экипажа в плену

Фото: Владимир Мельник / Коммерсантъ

В ходе обыска самолета среди ящиков с патронами оказался один с малокалиберными снарядами (запрещенный для перевозки на гражданских самолетах груз). Летчиков арестовали, обвинив Россию во вмешательстве во внутренние дела Афганистана и поставках оружия «Северному альянсу». Экипаж из семи россиян попал в плен. Летчики содержались в хозяйственной пристройке при бывшей гостинице губернатора Кандагара

В ходе обыска самолета среди ящиков с патронами оказался один с малокалиберными снарядами (запрещенный для перевозки на гражданских самолетах груз). Летчиков арестовали, обвинив Россию во вмешательстве во внутренние дела Афганистана и поставках оружия «Северному альянсу». Экипаж из семи россиян попал в плен. Летчики содержались в хозяйственной пристройке при бывшей гостинице губернатора Кандагара

Фото: Олег Гевелинг / ТАСС

Несмотря на то что рейс не был согласован с правительством России, уже на пятый день после захвата в Кандагар прибыла официальная делегация из Татарстана, позже несколько раз приезжали представители МИД. Талибов (движение «Талибан» запрещено в РФ) уговаривали освободить летчиков в обмен на поставки грузовых автомобилей КамАЗ, запчастей для вертолетов, предлагали денежный выкуп и гуманитарную помощь. Дипломаты обращались за содействием к руководству Саудовской Аравии и Пакистана, в Совет безопасности ООН&lt;br> На фото: главный переговорщик от МИД России Замир Кабулов общается с экипажем

Несмотря на то что рейс не был согласован с правительством России, уже на пятый день после захвата в Кандагар прибыла официальная делегация из Татарстана, позже несколько раз приезжали представители МИД. Талибов (движение «Талибан» запрещено в РФ) уговаривали освободить летчиков в обмен на поставки грузовых автомобилей КамАЗ, запчастей для вертолетов, предлагали денежный выкуп и гуманитарную помощь. Дипломаты обращались за содействием к руководству Саудовской Аравии и Пакистана, в Совет безопасности ООН
На фото: главный переговорщик от МИД России Замир Кабулов общается с экипажем

Фото: Владимир Мельник / Коммерсантъ

Из дневника Владимира Шарпатова (на фото справа): &lt;br>«Если выживу, страницы мои тошно будет читать. За неделю плена все стали старцами. Двор в 45 шагов и две коморки на семерых — вот наше жилище. Ночью — холод, днем — не находим себе места от духоты. На крыше часовые передергивают затворы автоматов. Но самое паскудное — неизвестность. Жизнь каждого из нас стоит не больше одного патрона»

Из дневника Владимира Шарпатова (на фото справа):
«Если выживу, страницы мои тошно будет читать. За неделю плена все стали старцами. Двор в 45 шагов и две коморки на семерых — вот наше жилище. Ночью — холод, днем — не находим себе места от духоты. На крыше часовые передергивают затворы автоматов. Но самое паскудное — неизвестность. Жизнь каждого из нас стоит не больше одного патрона»

Фото: Владимир Мельник / Коммерсантъ

«Талибы цену набивали, мы для них служили козырной картой» &lt;br>Условия талибов (движение «Талибан» запрещено в РФ) постоянно менялись. Сначала они требовали освободить несколько тысяч афганцев, якобы удерживаемых в России после советско-афганской войны. Позже — прекратить поддержку кабульского правительства и оборвать с ним контакты. Переговоры не увенчались успехом

«Талибы цену набивали, мы для них служили козырной картой»
Условия талибов (движение «Талибан» запрещено в РФ) постоянно менялись. Сначала они требовали освободить несколько тысяч афганцев, якобы удерживаемых в России после советско-афганской войны. Позже — прекратить поддержку кабульского правительства и оборвать с ним контакты. Переговоры не увенчались успехом

Фото: Владимир Мельник / Коммерсантъ

Экипаж провел в плену 378 дней — в жаре, без нормальной одежды, при острой нехватке воды. Из-за антисанитарии и недоедания многие заболели. Так, Владимир Шарпатов (на фото) заработал язву желудка и перенес желтуху. Талибы (движение «Талибан» запрещено в РФ) грозили летчикам судом шариата, склоняли к принятию ислама. Вокруг «тюрьмы» часто собирались вооруженные люди и местные жители, требовавшие расправы над пленными

Экипаж провел в плену 378 дней — в жаре, без нормальной одежды, при острой нехватке воды. Из-за антисанитарии и недоедания многие заболели. Так, Владимир Шарпатов (на фото) заработал язву желудка и перенес желтуху. Талибы (движение «Талибан» запрещено в РФ) грозили летчикам судом шариата, склоняли к принятию ислама. Вокруг «тюрьмы» часто собирались вооруженные люди и местные жители, требовавшие расправы над пленными

Фото: Владимир Мельник / Коммерсантъ

Из воспоминаний Владимира Шарпатова: «Самый страшный день в плену, это когда однажды ночью охранники разбудили нас и посадили в автобус. Я уже решил, что везут на расстрел. Оказалось, что нас хотели перепрятать, так как в российских СМИ появилась информация, что военные готовят операцию по нашему освобождению»

Из воспоминаний Владимира Шарпатова: «Самый страшный день в плену, это когда однажды ночью охранники разбудили нас и посадили в автобус. Я уже решил, что везут на расстрел. Оказалось, что нас хотели перепрятать, так как в российских СМИ появилась информация, что военные готовят операцию по нашему освобождению»

Фото: Владимир Мельник / Коммерсантъ

После нескольких провальных попыток освобождения к лету 1996 года экипаж начал думать о побеге. Летчики объяснили охранникам, что Ил-76 требует регулярного технического обслуживания, иначе двигатели выйдут из строя. Талибы (движение «Талибан» запрещено в РФ), вероятно, имели определенные виды на российский самолет, поэтому согласились допустить к нему экипаж. Сначала группами, потом в полном составе

После нескольких провальных попыток освобождения к лету 1996 года экипаж начал думать о побеге. Летчики объяснили охранникам, что Ил-76 требует регулярного технического обслуживания, иначе двигатели выйдут из строя. Талибы (движение «Талибан» запрещено в РФ), вероятно, имели определенные виды на российский самолет, поэтому согласились допустить к нему экипаж. Сначала группами, потом в полном составе

Фото: Владимир Мельник / Коммерсантъ

Работая на аэродроме, летчики определили места базирования истребителей и даже вычислили, сколько времени понадобится талибам (движение «Талибан» запрещено в РФ), чтобы поднять их в воздух. Прикинули, что «МиГ» догонит «Ил» только через 15-20 минут после взлета, а топлива у истребителей всего на сорок минут — то есть долго преследовать беглецов они не смогут

Работая на аэродроме, летчики определили места базирования истребителей и даже вычислили, сколько времени понадобится талибам (движение «Талибан» запрещено в РФ), чтобы поднять их в воздух. Прикинули, что «МиГ» догонит «Ил» только через 15-20 минут после взлета, а топлива у истребителей всего на сорок минут — то есть долго преследовать беглецов они не смогут

Фото: Владимир Мельник / Коммерсантъ

В одной из пробежек по ВПП у «Ила» лопнуло колесо, и у экипажа появился очередной предлог поработать с самолетом. 16 августа 1996 года летчиков привезли на аэродром. Они заменили поврежденное колесо, но попросили дать возможность еще раз проверить силовые установки. Дождавшись, пока почти вся охрана уйдет на пятничные молитвы, экипаж запустил двигатели и стал выруливать на ВПП

В одной из пробежек по ВПП у «Ила» лопнуло колесо, и у экипажа появился очередной предлог поработать с самолетом. 16 августа 1996 года летчиков привезли на аэродром. Они заменили поврежденное колесо, но попросили дать возможность еще раз проверить силовые установки. Дождавшись, пока почти вся охрана уйдет на пятничные молитвы, экипаж запустил двигатели и стал выруливать на ВПП

Фото: Владимир Мельник / Коммерсантъ

Заподозрив неладное, охрана на нескольких машинах двинулась наперерез самолету, однако, при критической нехватке скорости, «Илу» удалось взлететь. Охранников на борту разоружили и связали заранее подготовленными веревками &lt;br>На фото: пилот МиГ-21 Гулям (слева) и сотрудник компании «Трансавиа» Мунир Файзуллин

Заподозрив неладное, охрана на нескольких машинах двинулась наперерез самолету, однако, при критической нехватке скорости, «Илу» удалось взлететь. Охранников на борту разоружили и связали заранее подготовленными веревками
На фото: пилот МиГ-21 Гулям (слева) и сотрудник компании «Трансавиа» Мунир Файзуллин

Фото: Владимир Мельник / Коммерсантъ

Чтобы скрыться от средств ПВО, над Афганистаном летели на предельно низких высотах (80 метров от земли) без связи с наземными авиационными службами. Для ухода от погони экипаж направил самолет не в Россию, а к иранской границе, а оттуда — в ОАЭ. После успешного приземления в аэропорту Шарджи летчики были эвакуированы на родину. 22 августа 1996 года президент России Борис Ельцин присвоил командиру Шарпатову и второму пилоту Газинуру Хайруллину звание Героя России, другие члены экипажа получили ордена Мужества

Чтобы скрыться от средств ПВО, над Афганистаном летели на предельно низких высотах (80 метров от земли) без связи с наземными авиационными службами. Для ухода от погони экипаж направил самолет не в Россию, а к иранской границе, а оттуда — в ОАЭ. После успешного приземления в аэропорту Шарджи летчики были эвакуированы на родину. 22 августа 1996 года президент России Борис Ельцин присвоил командиру Шарпатову и второму пилоту Газинуру Хайруллину звание Героя России, другие члены экипажа получили ордена Мужества

Фото: Сергей Величкин / ТАСС

В 2010 году на экраны вышел российский фильм «Кандагар» режиссера Андрея Кавуна, основанный на событиях 1995-96 годов. Роль командира экипажа исполнил актер Александр Балуев (на фото справа). «За два часа экранного времени не перескажешь историю длиной в год и тринадцать дней. Но не переврали — и на том спасибо», — говорил Владимир Шарпатов о фильме

В 2010 году на экраны вышел российский фильм «Кандагар» режиссера Андрея Кавуна, основанный на событиях 1995-96 годов. Роль командира экипажа исполнил актер Александр Балуев (на фото справа). «За два часа экранного времени не перескажешь историю длиной в год и тринадцать дней. Но не переврали — и на том спасибо», — говорил Владимир Шарпатов о фильме

Фото: Централ Партнершип

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Ил-76 частной казанской авиакомпании «Аэростан» по заказу афганского правительства летел 3 августа 1995 года из Албании на авиабазу Баграм. На борту было 1300 ящиков с патронами для стрелкового оружия. Для командира борта Владимира Шарпатова это был не первый подобный коммерческий рейс. Кроме него, в самолете находились еще шестеро членов экипажа. Груз соответствовал нормам Международной организации гражданской авиации — патроны проходили как амуниция и вооружением не считались

Фото: Михаил Медведев / ТАСС

В небе над Афганистаном Ил-76 перехватил истребитель МиГ-21 движения «Талибан» (запрещено в РФ), противостоящего кабульскому правительству. Из воспоминаний Владимира Шарпатова:
«Диспетчер потребовал совершить посадку для досмотра груза. Попытались упираться, и тогда на связь вышел МиГ-21, уже "висевший" у нас на хвосте. С пилотом "Талибана" Гулямом у нас сложились хорошие отношения, на земле мы прекрасно общались. Но приказ есть приказ. Если бы не подчинились, Гулям мог шарахнуть ракетой — и все дела... Он потом приходил к нам в тюрьму, талибы ему звание генерала дали»
На фото: члены экипажа в плену

Фото: Коммерсантъ / Владимир Мельник

В ходе обыска самолета среди ящиков с патронами оказался один с малокалиберными снарядами (запрещенный для перевозки на гражданских самолетах груз). Летчиков арестовали, обвинив Россию во вмешательстве во внутренние дела Афганистана и поставках оружия «Северному альянсу». Экипаж из семи россиян попал в плен. Летчики содержались в хозяйственной пристройке при бывшей гостинице губернатора Кандагара

Фото: Олег Гевелинг / ТАСС

Несмотря на то что рейс не был согласован с правительством России, уже на пятый день после захвата в Кандагар прибыла официальная делегация из Татарстана, позже несколько раз приезжали представители МИД. Талибов (движение «Талибан» запрещено в РФ) уговаривали освободить летчиков в обмен на поставки грузовых автомобилей КамАЗ, запчастей для вертолетов, предлагали денежный выкуп и гуманитарную помощь. Дипломаты обращались за содействием к руководству Саудовской Аравии и Пакистана, в Совет безопасности ООН
На фото: главный переговорщик от МИД России Замир Кабулов общается с экипажем

Фото: Коммерсантъ / Владимир Мельник

Из дневника Владимира Шарпатова (на фото справа):
«Если выживу, страницы мои тошно будет читать. За неделю плена все стали старцами. Двор в 45 шагов и две коморки на семерых — вот наше жилище. Ночью — холод, днем — не находим себе места от духоты. На крыше часовые передергивают затворы автоматов. Но самое паскудное — неизвестность. Жизнь каждого из нас стоит не больше одного патрона»

Фото: Коммерсантъ / Владимир Мельник

«Талибы цену набивали, мы для них служили козырной картой»
Условия талибов (движение «Талибан» запрещено в РФ) постоянно менялись. Сначала они требовали освободить несколько тысяч афганцев, якобы удерживаемых в России после советско-афганской войны. Позже — прекратить поддержку кабульского правительства и оборвать с ним контакты. Переговоры не увенчались успехом

Фото: Коммерсантъ / Владимир Мельник

Экипаж провел в плену 378 дней — в жаре, без нормальной одежды, при острой нехватке воды. Из-за антисанитарии и недоедания многие заболели. Так, Владимир Шарпатов (на фото) заработал язву желудка и перенес желтуху. Талибы (движение «Талибан» запрещено в РФ) грозили летчикам судом шариата, склоняли к принятию ислама. Вокруг «тюрьмы» часто собирались вооруженные люди и местные жители, требовавшие расправы над пленными

Фото: Коммерсантъ / Владимир Мельник

Из воспоминаний Владимира Шарпатова: «Самый страшный день в плену, это когда однажды ночью охранники разбудили нас и посадили в автобус. Я уже решил, что везут на расстрел. Оказалось, что нас хотели перепрятать, так как в российских СМИ появилась информация, что военные готовят операцию по нашему освобождению»

Фото: Коммерсантъ / Владимир Мельник

После нескольких провальных попыток освобождения к лету 1996 года экипаж начал думать о побеге. Летчики объяснили охранникам, что Ил-76 требует регулярного технического обслуживания, иначе двигатели выйдут из строя. Талибы (движение «Талибан» запрещено в РФ), вероятно, имели определенные виды на российский самолет, поэтому согласились допустить к нему экипаж. Сначала группами, потом в полном составе

Фото: Коммерсантъ / Владимир Мельник

Работая на аэродроме, летчики определили места базирования истребителей и даже вычислили, сколько времени понадобится талибам (движение «Талибан» запрещено в РФ), чтобы поднять их в воздух. Прикинули, что «МиГ» догонит «Ил» только через 15-20 минут после взлета, а топлива у истребителей всего на сорок минут — то есть долго преследовать беглецов они не смогут

Фото: Коммерсантъ / Владимир Мельник

В одной из пробежек по ВПП у «Ила» лопнуло колесо, и у экипажа появился очередной предлог поработать с самолетом. 16 августа 1996 года летчиков привезли на аэродром. Они заменили поврежденное колесо, но попросили дать возможность еще раз проверить силовые установки. Дождавшись, пока почти вся охрана уйдет на пятничные молитвы, экипаж запустил двигатели и стал выруливать на ВПП

Фото: Коммерсантъ / Владимир Мельник

Заподозрив неладное, охрана на нескольких машинах двинулась наперерез самолету, однако, при критической нехватке скорости, «Илу» удалось взлететь. Охранников на борту разоружили и связали заранее подготовленными веревками
На фото: пилот МиГ-21 Гулям (слева) и сотрудник компании «Трансавиа» Мунир Файзуллин

Фото: Коммерсантъ / Владимир Мельник

Чтобы скрыться от средств ПВО, над Афганистаном летели на предельно низких высотах (80 метров от земли) без связи с наземными авиационными службами. Для ухода от погони экипаж направил самолет не в Россию, а к иранской границе, а оттуда — в ОАЭ. После успешного приземления в аэропорту Шарджи летчики были эвакуированы на родину. 22 августа 1996 года президент России Борис Ельцин присвоил командиру Шарпатову и второму пилоту Газинуру Хайруллину звание Героя России, другие члены экипажа получили ордена Мужества

Фото: Сергей Величкин / ТАСС

В 2010 году на экраны вышел российский фильм «Кандагар» режиссера Андрея Кавуна, основанный на событиях 1995-96 годов. Роль командира экипажа исполнил актер Александр Балуев (на фото справа). «За два часа экранного времени не перескажешь историю длиной в год и тринадцать дней. Но не переврали — и на том спасибо», — говорил Владимир Шарпатов о фильме

Фото: Централ Партнершип

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