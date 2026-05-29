В Кольцово прошло техобслуживание самолета, захваченного в Афганистане в 90-х

На перроне аэропорта Кольцово в Екатеринбурге провели плановое техобслуживание самолета ИЛ-76 ТД с бортовым номером RA-76842, сообщили в пресс-службе аэропорта. Этот самолет был захвачен участниками движения «Талибан» в Афганистане 3 августа 1995 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Юрий Ломакин / пресс-служба аэропорта Кольцово Фото: Юрий Ломакин / пресс-служба аэропорта Кольцово Следующая фотография 1 / 2 Фото: Юрий Ломакин / пресс-служба аэропорта Кольцово Фото: Юрий Ломакин / пресс-служба аэропорта Кольцово

Самолет, принадлежавший в то время казанской компании «Аэростан», совершал коммерческий рейс из Тираны (Албания) в Кабул (Афганистан). На борту был экипаж в составе семи человек и груз боеприпасов для объединения, которое противостояло талибам. Над Афганистаном самолет был перехвачен и принужден совершить посадку в районе Кандагара под предлогом досмотра груза.

Члены экипажа находились в плену в тяжелейших условиях 378 дней, побег удалось организовать благодаря редким встречам с представителями российских властей. Экипаж смог убедить талибов в том, что ценный самолет требует периодического технического обслуживания — этим члены экипажа периодически под конвоем занимались сами. На том же самолете 16 августа 1996 года российские летчики во главе с командиром корабля Владимиром Шарпатовым совершили побег из Кандагара в ОАЭ, а потом благополучно вернулись в Россию.

В 2004 году борт был приобретен авиакомпанией «Авиакон Цитотранс».

Ирина Пичурина