Краснодарский суд оставил в силе приговор виновнику ДТП с тремя погибшими

Краснодарский краевой суд оставил без изменения приговор жителю Ставропольского края Григорию Попову, осужденному на девять лет за ДТП, в котором погибли три человека. Апелляционная жалоба осужденного была отклонена, сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Авария произошла в декабре 2022 года на автодороге Армавир—Курганинск. Попов, ранее лишенный водительских прав, управлял Mercedes-Benz и превысил скорость, после чего потерял управление и выехал на встречную полосу. Там автомобиль столкнулся с ВАЗ-21100.

В результате аварии водитель ВАЗа и два его пассажира погибли на месте. Пассажир Mercedes-Benz получил легкий вред здоровью.

Курганинский районный суд признал Попова виновным по п. «в» ч. 6 ст. 264 УК РФ и назначил ему девять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, в течение двух лет.

Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда сочла приговор обоснованным и оставила его без изменения. Решение вступило в законную силу.

Вячеслав Рыжков