В аэропорту Сочи 26 рейсов задерживаются на более чем пять часов

В международном аэропорту Сочи 2 сентября задерживаются 68 рейсов, следует из данных онлайн-табло. Время ожидания 26 из них превышает пять часов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Потокина / Коммерсантъ Фото: Мария Потокина / Коммерсантъ

На вылет задерживаются 33 рейса, из них 11 — более чем на пять часов. В частности, отложен вылет по одному рейсу в Омск, Москву, Самару, Челябинск, Киров, Нижний Новгород и Санкт-Петербург, а также по два рейса в Сургут и Тюмень.

На прилет задерживаются 35 рейсов, 15 из них — более чем на пять часов. Среди них по одному рейсу из Барнаула, Саратова, Уфы, Омска, Ульяновска, Самары, Кирова и Нижнего Новгорода, по два — из Новосибирска и Тюмени, три — из Челябинска.

Ранее Росавиация неоднократно вводила временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в Сочи и других российских аэропортах. Последний раз ограничения в аэропорту Сочи действовали с 23:56 мск до 01:07 мск. В целях безопасности полетов ограничения также вводились в аэропортах Краснодара и Геленджика.

Вячеслав Рыжков